Магазины в Иране продолжают работать, несмотря на протесты

Магазины в Иране продолжают работать, несмотря на протесты - 11.01.2026, ПРАЙМ

Магазины в Иране продолжают работать, несмотря на протесты

Большинство магазинов в иранских городах продолжают работать в ежедневном режиме, но вынуждены закрываться до наступления вечера на фоне протестов,... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T21:41+0300

2026-01-11T21:41+0300

2026-01-11T21:41+0300

иран

тегеран

сша

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861948509_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_6732c5e490fffbaa8882a387ca959fcb.jpg

ТЕГЕРАН, 11 янв - ПРАЙМ. Большинство магазинов в иранских городах продолжают работать в ежедневном режиме, но вынуждены закрываться до наступления вечера на фоне протестов, сопровождающихся в ряде городов беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией, передает корреспондент РИА Новости. По его данным, днем магазины в столице и других городах открыты, но к вечеру в ожидании возобновления демонстраций прекращают работу. Так, в субботу в Тегеране практически все торговые точки закрылись до шести часов вечера. По информации корреспондента РИА Новости, ситуация в ряде городов остается напряженной. В результате беспорядков пожар вспыхнул на старом рынке города Решт - административного центра провинции Гилян на северо-западе страны. Рынок практически полностью выгорел, есть предварительные данные о жертвах, передает корреспондент. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.

иран

тегеран

сша

2026

