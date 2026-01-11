Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Израиль выделил около 50 миллионов долларов на восстановление отелей - 11.01.2026, ПРАЙМ
Израиль выделил около 50 миллионов долларов на восстановление отелей
Израиль выделил около 50 миллионов долларов на восстановление отелей - 11.01.2026, ПРАЙМ
Израиль выделил около 50 миллионов долларов на восстановление отелей
Министерство туризма Израиля выделило около 50 миллионов долларов для восстановления отелей, куда переселяли граждан, пострадавших от военных действий,... | 11.01.2026, ПРАЙМ
бизнес
израиль
тель-авив
газа
в мире
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Министерство туризма Израиля выделило около 50 миллионов долларов для восстановления отелей, куда переселяли граждан, пострадавших от военных действий, начавшихся в октябре 2023 года, сообщил в беседе с РИА Новости представитель ведомства Хасан Мадах. "Министерство туризма Израиля выделило 160 миллионов шекелей (около 50 миллионов долларов - ред.) на восстановление и ремонт отелей, в которых размещались эвакуированные. Эти средства были использованы для ремонта, модернизации инфраструктуры и подготовки отелей к полному возобновлению приема гостей", - сказал он. Мадах отметил, что гостиничный сектор полностью функционирует и продолжает развиваться. "На Мертвом море открылся новый пятизвездочный отель Isrotel, который стал эталоном для будущих гостиничных проектов. В Тель-Авиве к 2026 году планируется открыть еще около 1 тысячи новых гостиничных номеров", - добавил он. Представитель министерства подчеркнул, что израильские отели полностью готовы к приему иностранных туристов. С начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в 2023 году многих жителей северных и южных приграничных с сектором Газа территорий эвакуировали для того, чтобы обеспечить их защиту. Министерство туризма Израиля занялось размещением эвакуированных граждан, многие из которых расположились в гостиницах и отелях Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Эйлата и в других безопасных районах.
израиль
тель-авив
газа
бизнес, израиль, тель-авив, газа, в мире
Бизнес, ИЗРАИЛЬ, Тель-Авив, Газа, В мире
21:05 11.01.2026
 
Израиль выделил около 50 миллионов долларов на восстановление отелей

Мадах: Израиль выделил около $50 млн на восстановление отелей

© РИА Новости . И. Носов
Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
© РИА Новости . И. Носов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Министерство туризма Израиля выделило около 50 миллионов долларов для восстановления отелей, куда переселяли граждан, пострадавших от военных действий, начавшихся в октябре 2023 года, сообщил в беседе с РИА Новости представитель ведомства Хасан Мадах.
"Министерство туризма Израиля выделило 160 миллионов шекелей (около 50 миллионов долларов - ред.) на восстановление и ремонт отелей, в которых размещались эвакуированные. Эти средства были использованы для ремонта, модернизации инфраструктуры и подготовки отелей к полному возобновлению приема гостей", - сказал он.
Мадах отметил, что гостиничный сектор полностью функционирует и продолжает развиваться.
"На Мертвом море открылся новый пятизвездочный отель Isrotel, который стал эталоном для будущих гостиничных проектов. В Тель-Авиве к 2026 году планируется открыть еще около 1 тысячи новых гостиничных номеров", - добавил он.
Представитель министерства подчеркнул, что израильские отели полностью готовы к приему иностранных туристов.
С начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в 2023 году многих жителей северных и южных приграничных с сектором Газа территорий эвакуировали для того, чтобы обеспечить их защиту.
Министерство туризма Израиля занялось размещением эвакуированных граждан, многие из которых расположились в гостиницах и отелях Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Эйлата и в других безопасных районах.
БизнесИЗРАИЛЬТель-АвивГазаВ мире
 
 
