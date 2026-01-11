Израиль выделил около 50 миллионов долларов на восстановление отелей

https://1prime.ru/20260111/izrail-866377940.html

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Министерство туризма Израиля выделило около 50 миллионов долларов для восстановления отелей, куда переселяли граждан, пострадавших от военных действий, начавшихся в октябре 2023 года, сообщил в беседе с РИА Новости представитель ведомства Хасан Мадах. "Министерство туризма Израиля выделило 160 миллионов шекелей (около 50 миллионов долларов - ред.) на восстановление и ремонт отелей, в которых размещались эвакуированные. Эти средства были использованы для ремонта, модернизации инфраструктуры и подготовки отелей к полному возобновлению приема гостей", - сказал он. Мадах отметил, что гостиничный сектор полностью функционирует и продолжает развиваться. "На Мертвом море открылся новый пятизвездочный отель Isrotel, который стал эталоном для будущих гостиничных проектов. В Тель-Авиве к 2026 году планируется открыть еще около 1 тысячи новых гостиничных номеров", - добавил он. Представитель министерства подчеркнул, что израильские отели полностью готовы к приему иностранных туристов. С начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС в 2023 году многих жителей северных и южных приграничных с сектором Газа территорий эвакуировали для того, чтобы обеспечить их защиту. Министерство туризма Израиля занялось размещением эвакуированных граждан, многие из которых расположились в гостиницах и отелях Тель-Авива, Иерусалима, Хайфы, Эйлата и в других безопасных районах.

