В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – ПРАЙМ. Отправление трех рейсов в Москву задержано в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны вылеты трех рейсов в Москву, а также в Новосибирск и Южно-Курильск авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Аврора". Вылет одного из рейсов в Москву перенесен на 12 января", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, авиаперевозчики предоставляют обязательные услуги пассажирам, соблюдение их прав находится на контроле транспортных прокуроров.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска, изменение времени прилета и вылета воздушных бортов с острова в Москву, как и перенос рейса на понедельник принято по решению авиакомпании "Аэрофлот".
