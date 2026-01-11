Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/juzhno-sahalinsk-866362132.html
В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву
В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву - 11.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву
Отправление трех рейсов в Москву задержано в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T07:28+0300
2026-01-11T07:28+0300
бизнес
россия
москва
южно-сахалинск
новосибирск
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866362132.jpg?1768105695
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – ПРАЙМ. Отправление трех рейсов в Москву задержано в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны вылеты трех рейсов в Москву, а также в Новосибирск и Южно-Курильск авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Аврора". Вылет одного из рейсов в Москву перенесен на 12 января", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы надзорного ведомства, авиаперевозчики предоставляют обязательные услуги пассажирам, соблюдение их прав находится на контроле транспортных прокуроров. Как сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска, изменение времени прилета и вылета воздушных бортов с острова в Москву, как и перенос рейса на понедельник принято по решению авиакомпании "Аэрофлот".
москва
южно-сахалинск
новосибирск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, южно-сахалинск, новосибирск, аэрофлот
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Южно-Сахалинск, НОВОСИБИРСК, Аэрофлот
07:28 11.01.2026
 
В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву

В аэропорту Южно-Сахалинска задержали вылет трех рейсов в Москву

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – ПРАЙМ. Отправление трех рейсов в Москву задержано в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны вылеты трех рейсов в Москву, а также в Новосибирск и Южно-Курильск авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Аврора". Вылет одного из рейсов в Москву перенесен на 12 января", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы надзорного ведомства, авиаперевозчики предоставляют обязательные услуги пассажирам, соблюдение их прав находится на контроле транспортных прокуроров.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска, изменение времени прилета и вылета воздушных бортов с острова в Москву, как и перенос рейса на понедельник принято по решению авиакомпании "Аэрофлот".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАЮжно-СахалинскНОВОСИБИРСКАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала