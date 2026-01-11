https://1prime.ru/20260111/juzhno-sahalinsk-866362132.html

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву - 11.01.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны три рейса в Москву

Отправление трех рейсов в Москву задержано в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T07:28+0300

2026-01-11T07:28+0300

2026-01-11T07:28+0300

бизнес

россия

москва

южно-сахалинск

новосибирск

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866362132.jpg?1768105695

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 янв – ПРАЙМ. Отправление трех рейсов в Москву задержано в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. "В аэропорту Южно-Сахалинска задержаны вылеты трех рейсов в Москву, а также в Новосибирск и Южно-Курильск авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Аврора". Вылет одного из рейсов в Москву перенесен на 12 января", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы надзорного ведомства, авиаперевозчики предоставляют обязательные услуги пассажирам, соблюдение их прав находится на контроле транспортных прокуроров. Как сообщает пресс-служба аэропорта Южно-Сахалинска, изменение времени прилета и вылета воздушных бортов с острова в Москву, как и перенос рейса на понедельник принято по решению авиакомпании "Аэрофлот".

москва

южно-сахалинск

новосибирск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, южно-сахалинск, новосибирск, аэрофлот