Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего - 11.01.2026, ПРАЙМ
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего
Пользователи сервисов каршеринга в России в 2025 году чаще всего забывали в машинах головные уборы, кошельки, ключи, а также электронные гаджеты и зарядки к...
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Пользователи сервисов каршеринга в России в 2025 году чаще всего забывали в машинах головные уборы, кошельки, ключи, а также электронные гаджеты и зарядки к ним, рассказали РИА Новости в сервисах "Ситидрайв" и "Делимобиль". "Каждый месяц водители оставляют в автомобилях каршеринга от 250 до 300 личных вещей. Чаще всего теряются документы, ключи, наушники, ноутбуки, шапки, очки, перчатки", - рассказали в "Ситидрайве". Пользователи "Делимобиля" в основном оставляли в машинах кошельки, одежду и головные уборы, гаджеты с аксессуарами, а также зарядные устройства для телефонов.
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего
Пользователи каршеринга в России в 2025 году чаще всего теряли в машинах кошельки и ключи