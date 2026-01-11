Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/karshering-866365030.html
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего - 11.01.2026, ПРАЙМ
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего
Пользователи сервисов каршеринга в России в 2025 году чаще всего забывали в машинах головные уборы, кошельки, ключи, а также электронные гаджеты и зарядки к... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T10:55+0300
2026-01-11T10:55+0300
бизнес
ситидрайв
делимобиль
https://cdnn.1prime.ru/img/83464/01/834640145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2b3d20be5689589697be62d1c1ec7f3d.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Пользователи сервисов каршеринга в России в 2025 году чаще всего забывали в машинах головные уборы, кошельки, ключи, а также электронные гаджеты и зарядки к ним, рассказали РИА Новости в сервисах "Ситидрайв" и "Делимобиль". "Каждый месяц водители оставляют в автомобилях каршеринга от 250 до 300 личных вещей. Чаще всего теряются документы, ключи, наушники, ноутбуки, шапки, очки, перчатки", - рассказали в "Ситидрайве". Пользователи "Делимобиля" в основном оставляли в машинах кошельки, одежду и головные уборы, гаджеты с аксессуарами, а также зарядные устройства для телефонов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83464/01/834640145_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_636c73d62ba07aa5441001ceecc0f732.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, ситидрайв, делимобиль
Бизнес, Ситидрайв, Делимобиль
10:55 11.01.2026
 
Сервисы каршеринга рассказали, что россияне теряли в машинах чаще всего

Пользователи каршеринга в России в 2025 году чаще всего теряли в машинах кошельки и ключи

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль сервиса каршеринга "Делимобиль"
Автомобиль сервиса каршеринга Делимобиль - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Автомобиль сервиса каршеринга "Делимобиль". Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Пользователи сервисов каршеринга в России в 2025 году чаще всего забывали в машинах головные уборы, кошельки, ключи, а также электронные гаджеты и зарядки к ним, рассказали РИА Новости в сервисах "Ситидрайв" и "Делимобиль".
"Каждый месяц водители оставляют в автомобилях каршеринга от 250 до 300 личных вещей. Чаще всего теряются документы, ключи, наушники, ноутбуки, шапки, очки, перчатки", - рассказали в "Ситидрайве".
Пользователи "Делимобиля" в основном оставляли в машинах кошельки, одежду и головные уборы, гаджеты с аксессуарами, а также зарядные устройства для телефонов.
 
БизнесСитидрайвДелимобиль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала