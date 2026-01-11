https://1prime.ru/20260111/kiev-866368360.html

Захарова: Киев показал нацистскую сущность ударом по Воронежской области

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Киев вновь показал бесчеловечную нацистскую сущность, нанеся террористические удары по Воронежской области и другим регионам России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление... МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу атак Киева.Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны России, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.

