Захарова: Киев показал нацистскую сущность ударом по Воронежской области - 11.01.2026, ПРАЙМ
Захарова: Киев показал нацистскую сущность ударом по Воронежской области
2026-01-11T16:07+0300
2026-01-11T16:13+0300
россия
общество
киев
мария захарова
мид рф
белгородская область
воронеж
минобороны рф
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Киев вновь показал бесчеловечную нацистскую сущность, нанеся террористические удары по Воронежской области и другим регионам России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление... МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу атак Киева.Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны России, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.
киев
белгородская область
воронеж
россия, общество , киев, мария захарова, мид рф, белгородская область, воронеж, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , Киев, Мария Захарова, МИД РФ, Белгородская область, Воронеж, Минобороны РФ
16:07 11.01.2026 (обновлено: 16:13 11.01.2026)
 
Захарова: Киев показал нацистскую сущность ударом по Воронежской области

© РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Киев вновь показал бесчеловечную нацистскую сущность, нанеся террористические удары по Воронежской области и другим регионам России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим вновь продемонстрировал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное кровавое преступление... МИД России решительно осуждает эти акты терроризма. Их характерной чертой стало то, что в качестве целей предельно цинично было выбрано максимальное число гражданских объектов", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу атак Киева.
Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны России, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.
 
РОССИЯОбществоКиевМария ЗахароваМИД РФБелгородская областьВоронежМинобороны РФ
 
 
