Захарова: причастные к атаке Киева на Воронежскую область будут наказаны
2026-01-11T16:15+0300
2026-01-11T16:15+0300
2026-01-11T16:15+0300
общество
мид рф
киев
мария захарова
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863392619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31d0bda29353a9b651decbd6abf80259.jpg
киев
украина
общество , мид рф, киев, мария захарова, украина, россия
Общество , МИД РФ, Киев, Мария Захарова, УКРАИНА, РОССИЯ
Захарова: причастные к атаке Киева на Воронежскую область и другие регионы будут наказаны
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ.
Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу случившегося.
Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны РФ, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.