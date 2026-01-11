https://1prime.ru/20260111/kiev-866368849.html

Захарова: причастные к атаке Киева на Воронежскую область будут наказаны

Захарова: причастные к атаке Киева на Воронежскую область будут наказаны - 11.01.2026, ПРАЙМ

Захарова: причастные к атаке Киева на Воронежскую область будут наказаны

Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T16:15+0300

2026-01-11T16:15+0300

2026-01-11T16:15+0300

общество

мид рф

киев

мария захарова

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863392619_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31d0bda29353a9b651decbd6abf80259.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу случившегося.Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны РФ, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.

киев

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мид рф, киев, мария захарова, украина, россия