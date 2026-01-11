Захарова: причастные к атаке Киева на Воронежскую область будут наказаны

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260111/kiev-866368849.html
2026-01-11T16:15+0300
2026-01-11T16:15+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу случившегося.Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны РФ, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.
16:15 11.01.2026
 
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Организаторы и исполнители атаки Украины на Воронежскую область и другие регионы России понесут неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений понесут неотвратимое наказание", - говорится в опубликованном министерством комментарии по поводу случившегося.
Захарова указала, что 10 января атаке украинских БПЛА подверглись Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области России. Как отмечает она со ссылкой на данные Минобороны РФ, всего было выпущено 33 беспилотника, основной удар пришелся по жилым кварталам Воронежа. Одна горожанка после атаки скончалась в реанимации, еще как минимум три человека пострадали.
 
