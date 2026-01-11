Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре - 11.01.2026, ПРАЙМ
Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре
Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре - 11.01.2026, ПРАЙМ
Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре
На Кипре ищут пропавшего без вести экс-гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, сообщает местная полиция. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T23:24+0300
2026-01-11T23:24+0300
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. На Кипре ищут пропавшего без вести экс-гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, сообщает местная полиция."Полиция запрашивает информацию, которая поможет найти 56-летнего россиянина Владислава Баумгертнера", — говорится в материале.Отмечается, что предприниматель пропал по месту своего жительства в Лимасоле и не выходит на связь с 7 января.Местные СМИ сообщили, что к поискам Баумгертнера подключены подразделения гражданской обороны, а также выделены вертолет и беспилотники для прочесывания территории.Экс-глава "Уралкалия" был арестован летом 2013 года в Минске, позже его экстрадировали в Москву, где он находился под домашним арестом. Предметом расследования стала история разрыва сотрудничества российского калийного гиганта и "Беларуськалия", на долю которых приходится более 40% мировых продаж хлористого калия — важного вида удобрений. Российские следователи предъявили ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, и он был допрошен в качестве обвиняемого. В сентябре 2014 года Баумгертнера освободили под залог в 15 миллионов рублей, дело было прекращено в 2015 году.
23:24 11.01.2026
 
Российский предприниматель бесследно исчез на Кипре

На Кипре ищут пропавшего экс-главу "Уралкалия" Владислава Баумгертнера

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. На Кипре ищут пропавшего без вести экс-гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, сообщает местная полиция.
"Полиция запрашивает информацию, которая поможет найти 56-летнего россиянина Владислава Баумгертнера", — говорится в материале.
Отмечается, что предприниматель пропал по месту своего жительства в Лимасоле и не выходит на связь с 7 января.
Местные СМИ сообщили, что к поискам Баумгертнера подключены подразделения гражданской обороны, а также выделены вертолет и беспилотники для прочесывания территории.
Экс-глава "Уралкалия" был арестован летом 2013 года в Минске, позже его экстрадировали в Москву, где он находился под домашним арестом. Предметом расследования стала история разрыва сотрудничества российского калийного гиганта и "Беларуськалия", на долю которых приходится более 40% мировых продаж хлористого калия — важного вида удобрений. Российские следователи предъявили ему обвинение в злоупотреблении полномочиями, и он был допрошен в качестве обвиняемого. В сентябре 2014 года Баумгертнера освободили под залог в 15 миллионов рублей, дело было прекращено в 2015 году.
