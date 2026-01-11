Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Свежие снимки "инопланетного корабля" вызвали переполох у астрономов - 11.01.2026
Свежие снимки "инопланетного корабля" вызвали переполох у астрономов
Американское космическое агентство NASA обнародовало новое фото межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнения существующие модели кометного... | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американское космическое агентство NASA обнародовало новое фото межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнения существующие модели кометного поведения, отмечают исследователи из All day Astronomy в социальной сети X. "На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока ситуация не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет", — сообщается в публикации.Указывается, что данный вопрос поднят не на основе домыслов, а в результате анализа данных, представленных NASA. Объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позднее ученые установили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы, ее кома — облако газа и пыли вокруг ядра — имеет диаметр примерно 24 километра. Компьютерные расчеты определили ее возраст более чем в семь с половиной миллиардов лет, что делает ее на три миллиарда лет старше нашего Солнца. Возможно, это самая древняя из всех когда-либо наблюдаемых комет. В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что объект, проходящий через Солнечную систему, продемонстрировал "необычную эволюцию", начав изменять свои оттенки. В декабре Леб заявил, что на новых снимках объекта 3I/ATLAS можно различить две струи. По его мнению, они исходят из разных точек объекта. Это предполагало бы, что активность "инопланетного корабля" изменилась после прохождения перигелия по сравнению с ее состоянием до приближения к точке, ближайшей к Солнцу. С другой стороны, возможно, обе струи исходят из одной области объекта 3I/ATLAS, обращенной к Солнцу, но их частицы могут отличаться по размеру и тому, как они реагируют на солнечное излучение.
2026
наса, гарвардский университет
НАСА, Гарвардский университет
10:30 11.01.2026
 
Свежие снимки "инопланетного корабля" вызвали переполох у астрономов

Новое изображение 3I/ATLAS показало организованную структуру кометы

Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026
Изображение межзвездного объекта 3I/ATLAS. 7 января 2026. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Американское космическое агентство NASA обнародовало новое фото межзвездного объекта 3I/ATLAS, которое поставило под сомнения существующие модели кометного поведения, отмечают исследователи из All day Astronomy в социальной сети X.
"На первый взгляд изображение кажется обычным, почти знакомым — до тех пор, пока ситуация не меняется. То, что сначала кажется тусклым межзвездным пришельцем, внезапно оказывается организованной структурой, обращенной к Солнцу, которая противоречит предположениям, заложенным в многолетние модели комет", — сообщается в публикации.
Указывается, что данный вопрос поднят не на основе домыслов, а в результате анализа данных, представленных NASA.
Объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позднее ученые установили, что это комета, прибывшая из другой звездной системы, ее кома — облако газа и пыли вокруг ядра — имеет диаметр примерно 24 километра. Компьютерные расчеты определили ее возраст более чем в семь с половиной миллиардов лет, что делает ее на три миллиарда лет старше нашего Солнца. Возможно, это самая древняя из всех когда-либо наблюдаемых комет.
В сентябре ученый из Гарвардского университета Ави Леб сообщил, что объект, проходящий через Солнечную систему, продемонстрировал "необычную эволюцию", начав изменять свои оттенки.
В декабре Леб заявил, что на новых снимках объекта 3I/ATLAS можно различить две струи. По его мнению, они исходят из разных точек объекта. Это предполагало бы, что активность "инопланетного корабля" изменилась после прохождения перигелия по сравнению с ее состоянием до приближения к точке, ближайшей к Солнцу.
С другой стороны, возможно, обе струи исходят из одной области объекта 3I/ATLAS, обращенной к Солнцу, но их частицы могут отличаться по размеру и тому, как они реагируют на солнечное излучение.
