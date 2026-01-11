https://1prime.ru/20260111/koreja-866359276.html

В РАН рассказали о восстановлении контактов Сеула и КНДР

В РАН рассказали о восстановлении контактов Сеула и КНДР - 11.01.2026, ПРАЙМ

В РАН рассказали о восстановлении контактов Сеула и КНДР

Южнокорейское руководство настроено в 2026 году возобновить контакты с властями КНДР, в связи с этим можно ожидать, что Сеул обратиться за содействием к... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T04:18+0300

2026-01-11T04:18+0300

2026-01-11T04:27+0300

экономика

мировая экономика

общество

сеул

южная корея

кндр

дональд трамп

имэмо

ран

асеан

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866359276.jpg?1768094836

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Южнокорейское руководство настроено в 2026 году возобновить контакты с властями КНДР, в связи с этим можно ожидать, что Сеул обратиться за содействием к Вашингтону, Пекину и Москве, говорится в докладе ИМЭМО РАН, который есть в распоряжении РИА Новости. По прогнозам института, в 2026 году власти Южной Кореи настроены возобновить контакты с властями КНДР и восстановить диалог по ядерной проблематике. Однако, как отмечается, такое стремление вряд ли найдет позитивный отклик в Пхеньяне, который больше нацелен на налаживание прямого диалога с администрацией президента США Дональда Трампа. Кроме того, подчеркивается, что ситуацию усугубляет раскол в южнокорейском обществе по вопросу о курсе в отношении КНДР. По данным ИМЭМО РАН, впервые за время наблюдений опросы в 2025 году показали, что 51% опрошенных не считают необходимым объединение с КНДР. Тем не менее, правящим элитам будет трудно решиться на официальный отказ от этой идеи. "Поэтому можно ожидать обращения Сеула к Вашингтону, Пекину и Москве с предложениями о содействии нормализации межкорейских отношений в той или иной форме", - говорится в докладе. Согласно информации ИМЭМО РАН, в Сеуле с настороженностью воспринимают курс администрации Трампа на первоочередное отстаивание американских интересов в сферах безопасности и бизнеса, поскольку это отодвигает приоритеты союзников и партнеров США в этих областях на второй план. Подчеркивается, что в связи с этим, администрация южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна берет на вооружение прагматичный подход, предполагающий решение внешнеполитических вопросов на основе "национально ориентированных" приоритетов. В частности, как ожидается, в 2026 году Сеул продолжит курс на совмещение своих стратегических союзнических обязательств перед Вашингтоном с поддержанием партнерских экономических отношений с Пекином, в том числе в рамках треугольника КНР–Республика Корея–Япония. Кроме того, по прогнозам института, со стороны Южной Кореи сохраняется и нацеленность на активное развитие связей со странами-членами АСЕАН, особенно с Вьетнамом. От успеха такого рода дипломатии зависит сохранение безопасности и устойчивость внешнеэкономических связей Сеула. В то же время, подчеркнули в ИМЭМО РАН, несмотря на доминирование в Республике Корея критической оценки политики РФ в отношении Украины и сохранения антироссийских санкций, "национально ориентированные" приоритеты будут определять стремление обеспечить интересы южнокорейского бизнеса путем проведения прагматичной политики в отношении России. По данным института, это предполагает, в том числе, сохранение имеющегося уровня двусторонней торговли с РФ и уже сделанных в России инвестиций. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён 29 декабря 2025 года сообщил корреспонденту РИА Новости, что отношения Южной Кореи и России могут в скором времени улучшиться. Ранее южнокорейский МИД не раз сообщал, что поддерживает с Россией "необходимое общение", главным образом через посла Республики Корея в России Ли Сок Пэ.

сеул

южная корея

кндр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сеул, южная корея, кндр, дональд трамп, имэмо, ран, асеан