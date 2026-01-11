Шторм разыгрался на море в крымской Ялте

https://1prime.ru/20260111/krym-866374900.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Море у берегов Ялты штормит, волнение - четыре балла, в городских реках ожидается подъем уровня воды в связи с выпадением большого количества осадков на плато Ай-Петри, сообщила глава администрации города Янина Павленко. ГУ МЧС Крыма в пятницу предупредило о прохождении Балканского циклона через территорию полуострова, что приведет к ухудшению погоды: ожидались ветер штормовой силы, обильные осадки, понижение температуры, возможное поднятие уровня рек. Об ухудшении погоды заявил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Ялту накрыло штормом, море сильно волнуется. Прошу всех, кто решил прогуляться на набережной, соблюдать осторожность", - написала Павленко в своем канале на платформе Мах. Глава города отметила, что пока волнение моря - на уровне четырех баллов. За субботу в Ялтинском регионе выпали 27 миллиметров осадков, а на плато Ай-Петри - 65 миллиметров, добавила Павленко. В связи с этим ожидается подъем уровня воды в реках, объяснила глава администрации. Службы города и МЧС работают в усиленном режиме.
