Куба заявила, что, в отличие от США не занимается военным вмешательством - 11.01.2026
Куба заявила, что, в отличие от США не занимается военным вмешательством
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. "В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств", - написал Родригес в соцсети X. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
17:13 11.01.2026
 
Куба заявила, что, в отличие от США не занимается военным вмешательством

Родригес: Куба не занимается наемничеством и военным вмешательством, в отличие от США

Флаг Кубы
Флаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги.
"В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств", - написал Родригес в соцсети X.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
 
Заголовок открываемого материала