https://1prime.ru/20260111/kuba-866370117.html

Куба заявила, что, в отличие от США не занимается военным вмешательством

Куба заявила, что, в отличие от США не занимается военным вмешательством - 11.01.2026, ПРАЙМ

Куба заявила, что, в отличие от США не занимается военным вмешательством

Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T17:13+0300

2026-01-11T17:13+0300

2026-01-11T17:13+0300

общество

мировая экономика

сша

венесуэла

куба

николас мадуро

дональд трамп

мид

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/82116/20/821162057_0:82:3017:1779_1920x0_80_0_0_edd65ef15a5539e7c2f1dad80910a8ea.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Куба не занимается наемничеством, шантажом и военным вмешательством в дела других стран, в отличие от США, заявил кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. "В отличие от США, наше правительство не занимается наемничеством, шантажом или военным вмешательством в дела других государств", - написал Родригес в соцсети X. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

сша

венесуэла

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, венесуэла, куба, николас мадуро, дональд трамп, мид, оон