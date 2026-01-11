Посол России восхитился подвигом жены Мадуро

https://1prime.ru/20260111/maduro-866360109.html

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в программе "Соловьев.Live", что супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама... | 11.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в программе "Соловьев.Live", что супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила последовать за мужем, когда его захватили американские военные. "Брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг," — отметил дипломат. Третьего января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его жена были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом за якобы участие в наркотерроризме и угрозе Соединённым Штатам. Во время слушания в Нью-Йорке Мадуро и Флорес категорически отвергли все обвинения. В ответ на действия США Каракас запросил немедленное заседание ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально приняла на себя обязанности исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу и призвал к освобождению Мадуро и его жены, а также предостерег от дальнейшей эскалации конфликта. Следом за Москвой, Пекин выступил за незамедлительное освобождение супругов, подчеркнув, что действия США идут вразрез с международным правом. МИД КНДР также осудил действия Вашингтона.

