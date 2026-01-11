Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России восхитился подвигом жены Мадуро - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/maduro-866360109.html
Посол России восхитился подвигом жены Мадуро
Посол России восхитился подвигом жены Мадуро - 11.01.2026, ПРАЙМ
Посол России восхитился подвигом жены Мадуро
Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в программе "Соловьев.Live", что супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T05:26+0300
2026-01-11T05:26+0300
в мире
россия
венесуэла
сша
мадуро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864691473_0:182:2990:1864_1920x0_80_0_0_e6adb9662213e2f655ca50ee78fddf19.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в программе "Соловьев.Live", что супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила последовать за мужем, когда его захватили американские военные. "Брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг," — отметил дипломат. Третьего января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его жена были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом за якобы участие в наркотерроризме и угрозе Соединённым Штатам. Во время слушания в Нью-Йорке Мадуро и Флорес категорически отвергли все обвинения. В ответ на действия США Каракас запросил немедленное заседание ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально приняла на себя обязанности исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу и призвал к освобождению Мадуро и его жены, а также предостерег от дальнейшей эскалации конфликта. Следом за Москвой, Пекин выступил за незамедлительное освобождение супругов, подчеркнув, что действия США идут вразрез с международным правом. МИД КНДР также осудил действия Вашингтона.
венесуэла
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864691473_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_711dd4821b84292d05a0838dbf764866.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, россия, венесуэла, сша, мадуро
В мире, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, США, Мадуро
05:26 11.01.2026
 
Посол России восхитился подвигом жены Мадуро

Мелик-Багдасаров рассказал, что жена Мадуро самостоятельно решила следовать за мужем

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров рассказал в программе "Соловьев.Live", что супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес сама решила последовать за мужем, когда его захватили американские военные.
"Брали только его, и она пошла за ним сама. Это подвиг," — отметил дипломат.
Третьего января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, в ходе которой Мадуро и его жена были захвачены и доставлены в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом за якобы участие в наркотерроризме и угрозе Соединённым Штатам. Во время слушания в Нью-Йорке Мадуро и Флорес категорически отвергли все обвинения.
В ответ на действия США Каракас запросил немедленное заседание ООН. Верховный суд Венесуэлы временно передал полномочия главы государства вице-президенту Дельси Родригес. Уже 5 января Родригес официально приняла на себя обязанности исполняющей обязанности президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу и призвал к освобождению Мадуро и его жены, а также предостерег от дальнейшей эскалации конфликта. Следом за Москвой, Пекин выступил за незамедлительное освобождение супругов, подчеркнув, что действия США идут вразрез с международным правом. МИД КНДР также осудил действия Вашингтона.
 
В миреРОССИЯВЕНЕСУЭЛАСШАМадуро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала