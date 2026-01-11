https://1prime.ru/20260111/marshruty-866365485.html

В России появятся маршруты по местам проживания коренных народов Севера

11.01.2026

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Туристические маршруты, включающие памятники истории и культуры, которые расположены в местах проживания коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока появятся в России, сообщили в российском кабмине. Правительство утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. "В числе других направлений – создание национальных туристических маршрутов, включающих памятники истории и культуры, расположенные в местах проживания коренных малочисленных народов. Это, в свою очередь, даст стимул к созданию и модернизации туристической инфраструктуры", - говорится на сайте кабмина. Кроме того, план включает в себя мероприятия по сохранению этнокультурного достояния и традиций народов, проживающих в этих регионах России. "Мероприятия этого раздела направлены на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и объектов нематериального этнокультурного достояния (легенды, песни, обряды)", - добавили в правительстве РФ.

