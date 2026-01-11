Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появятся маршруты по местам проживания коренных народов Севера - 11.01.2026, ПРАЙМ
В России появятся маршруты по местам проживания коренных народов Севера
2026-01-11T11:12+0300
2026-01-11T11:12+0300
туризм
бизнес
россия
дальний восток
рф
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Туристические маршруты, включающие памятники истории и культуры, которые расположены в местах проживания коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока появятся в России, сообщили в российском кабмине. Правительство утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. "В числе других направлений – создание национальных туристических маршрутов, включающих памятники истории и культуры, расположенные в местах проживания коренных малочисленных народов. Это, в свою очередь, даст стимул к созданию и модернизации туристической инфраструктуры", - говорится на сайте кабмина. Кроме того, план включает в себя мероприятия по сохранению этнокультурного достояния и традиций народов, проживающих в этих регионах России. "Мероприятия этого раздела направлены на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и объектов нематериального этнокультурного достояния (легенды, песни, обряды)", - добавили в правительстве РФ.
туризм, бизнес, россия, дальний восток, рф
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, РФ
11:12 11.01.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин
Катер идет по реке
Катер идет по реке. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Туристические маршруты, включающие памятники истории и культуры, которые расположены в местах проживания коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока появятся в России, сообщили в российском кабмине.
Правительство утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
"В числе других направлений – создание национальных туристических маршрутов, включающих памятники истории и культуры, расположенные в местах проживания коренных малочисленных народов. Это, в свою очередь, даст стимул к созданию и модернизации туристической инфраструктуры", - говорится на сайте кабмина.
Кроме того, план включает в себя мероприятия по сохранению этнокультурного достояния и традиций народов, проживающих в этих регионах России.
"Мероприятия этого раздела направлены на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и объектов нематериального этнокультурного достояния (легенды, песни, обряды)", - добавили в правительстве РФ.
 
ТуризмБизнесРОССИЯДальний ВостокРФ
 
 
