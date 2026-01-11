https://1prime.ru/20260111/metro-866367492.html
В московском метро в 2025 году заменили более 40 километров путей
В московском метро в 2025 году заменили более 40 километров путей - 11.01.2026, ПРАЙМ
В московском метро в 2025 году заменили более 40 километров путей
Более 40 километров путей заменили в московском метро в 2025 году, сообщает столичный дептранс. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T15:04+0300
2026-01-11T15:04+0300
2026-01-11T15:04+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Более 40 километров путей заменили в московском метро в 2025 году, сообщает столичный дептранс. "Московский метрополитен - один из крупнейших и самых технологичных в мире. В 2025 году метро стало еще больше, и мы продолжаем следить за всей его инфраструктурой. 275 станций и более 500 километров линий - это огромная транспортная система, которая требует постоянного внимания. От ее состояния зависит безопасность поездок миллионов пассажиров. В 2025 году заменили: 46,2 тысяч ламп, 48,5 километров путей, 71 комплект стрелочных переводов, 3 тысячи защитных коробов контактного рельса, 14,6 тысяч шпал, около 64 километров кабельных линий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_9b77bea7b77f444cd136c86fd6ae8dee.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
В московском метро в 2025 году заменили более 40 километров путей
Дептранс Москвы: более 40 километров путей заменили в столичном метро в 2025 году
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ.
Более 40 километров путей заменили в московском метро в 2025 году, сообщает
столичный дептранс.
"Московский метрополитен - один из крупнейших и самых технологичных в мире. В 2025 году метро стало еще больше, и мы продолжаем следить за всей его инфраструктурой. 275 станций и более 500 километров линий - это огромная транспортная система, которая требует постоянного внимания. От ее состояния зависит безопасность поездок миллионов пассажиров. В 2025 году заменили: 46,2 тысяч ламп, 48,5 километров путей, 71 комплект стрелочных переводов, 3 тысячи защитных коробов контактного рельса, 14,6 тысяч шпал, около 64 километров кабельных линий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.