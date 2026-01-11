https://1prime.ru/20260111/metro-866367492.html

В московском метро в 2025 году заменили более 40 километров путей

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Более 40 километров путей заменили в московском метро в 2025 году, сообщает столичный дептранс. "Московский метрополитен - один из крупнейших и самых технологичных в мире. В 2025 году метро стало еще больше, и мы продолжаем следить за всей его инфраструктурой. 275 станций и более 500 километров линий - это огромная транспортная система, которая требует постоянного внимания. От ее состояния зависит безопасность поездок миллионов пассажиров. В 2025 году заменили: 46,2 тысяч ламп, 48,5 километров путей, 71 комплект стрелочных переводов, 3 тысячи защитных коробов контактного рельса, 14,6 тысяч шпал, около 64 километров кабельных линий", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

бизнес