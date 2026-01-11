https://1prime.ru/20260111/moskva-866363883.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
2026-01-11T09:43+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях. "Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении. Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "По прогнозам синоптиков, до среды, 14 января ожидается прирост еще до 12 сантиметров свежевыпавшего снега", - добавляется в сообщении.
