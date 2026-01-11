Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада - 11.01.2026, ПРАЙМ
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении. Отмечается, что повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях. "Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении. Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. "По прогнозам синоптиков, до среды, 14 января ожидается прирост еще до 12 сантиметров свежевыпавшего снега", - добавляется в сообщении.
09:43 11.01.2026
 
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада

В Москве продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Снег в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Городские службы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия мощного снегопада в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме ликвидировать последствия мощного снегопада", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно организованы мероприятия по вывозу с улично-дорожной сети сформированных снежных валов. В течение дня работы по погрузке и вывозу снега будут идти и на дворовых территориях.
"Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - уточняется в сообщении.
Более того, в течение всего светового дня будет проводиться очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.
"По прогнозам синоптиков, до среды, 14 января ожидается прирост еще до 12 сантиметров свежевыпавшего снега", - добавляется в сообщении.
 
Заголовок открываемого материала