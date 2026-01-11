https://1prime.ru/20260111/moskva-866370967.html

Москвичей предупредили о новом циклоне

Москвичей предупредили о новом циклоне

2026-01-11T18:00+0300

бизнес

россия

общество

москва

московская область

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Южный циклон накроет Московский регион ближайшей ночью, за сутки выпадут от трех до восьми миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в субботу рассказал РИА Новости, что рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве в пятницу: за сутки выпали 42% от месячной нормы осадков. "Сегодня утром я показал спутниковый снимок, на котором был хорошо виден очередной южный циклон, который в понедельник будет формировать погоду в столичном регионе. Южные циклоны обычно имеют огромные запасы влаги и часто становятся причиной сильных снегопадов. Яркий пример - снежная буря минувшей пятницы. Однако циклон, который придет в центральные области Европейской России, гораздо слабее предыдущего. Ему западные метеорологи даже имя давать не стали, настолько он им неинтересен. Тем не менее уже ближайшей ночью циклон накроет регион своей передней частью, а днем Москва и окрестности окажутся практически в его центре", - написал Леус в своем Telegram-канале. Метеоролог отметил, что погода будет облачной, однако категории "сильных" осадки не достигнут. Наиболее интенсивный снег ожидается на юго-востоке Подмосковья, уточнил Леус. По расчетам, за сутки выпадут от трех до восьми миллиметров осадков, что может добавить к снежному покрову два - четыре сантиметра, но, учитывая процессы оседания и уплотнения снега, реальная прибавка будет меньше, объяснил синоптик. В Луховицком, Коломенской, Шатурском и Егорьевском районах возможен слабый гололед, добавил Леус. "Температура воздуха ночью: минус пять - минус семь градусов, по области: минус три - минус восемь градусов, на севере: до минус десяти градусов, днем: минус четыре - минус шесть градусов, по области: минус один - минус шесть градусов, на севере: до минус восьми градусов", - подчеркнул ведущий специалист центра погоды "Фобос". По данным Леуса, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью в пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы, во второй же половине дня показания барометров будут расти, заключил метеоролог.

москва

московская область

бизнес, россия, общество , москва, московская область