Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/moskva-866373476.html
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега - 11.01.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега
Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T19:06+0300
2026-01-11T19:06+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866363640_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_d163662a286ac5ac0527e4046fa01ddc.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта. "По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса. Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. "Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - добавили в дептрансе. Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения.
https://1prime.ru/20260111/snegopad-866366669.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866363640_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_a8b79a41f60f3454d3d0f25ab55672cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
19:06 11.01.2026
 
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

Москвичей призвали использовать городской транспорт для поездок в понедельник из-за снега

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Снегопад в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта.
"По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса.
Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов.
"Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - добавили в дептрансе.
Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения.
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Снегопад, прошедший в Москве, вошел в пятерку сильнейших за 146 лет
14:02
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала