Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта. "По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса. Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. "Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - добавили в дептрансе. Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения.
