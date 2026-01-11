https://1prime.ru/20260111/moskva-866373476.html

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега - 11.01.2026, ПРАЙМ

Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T19:06+0300

2026-01-11T19:06+0300

2026-01-11T19:06+0300

бизнес

общество

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866363640_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_d163662a286ac5ac0527e4046fa01ddc.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Жителям Москвы рекомендуется использовать общественный транспорт в понедельник из-за снега, сообщает столичный департамент транспорта. "По прогнозам синоптиков, завтра в течение дня в Москве ожидается снег. Возможно образование гололедицы. Рекомендуем водителям для поездок использовать городской транспорт, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского дептранса. Кроме того, водителям порекомендовали быть особенно аккуратными вблизи пешеходных переходов. "Если вы водитель грузового автомобиля: обязательно имейте при себе цепи противоскольжения, лопату и буксировочный трос. Не перегружайте автомобиль и тщательно планируйте маршрут, сверяясь с прогнозом погоды", - добавили в дептрансе. Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД работают в усиленном режиме, круглосуточно отслеживая обстановку и оперативно выезжая на помощь для обеспечения безопасного и комфортного движения.

https://1prime.ru/20260111/snegopad-866366669.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва