https://1prime.ru/20260111/narody-866364800.html
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов - 11.01.2026, ПРАЙМ
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Правительство РФ утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T10:44+0300
2026-01-11T10:44+0300
2026-01-11T10:44+0300
дальний восток
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_0:0:3180:1790_1920x0_80_0_0_f42b6ff0f7626ed583bdca640ce5aa5d.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в кабмине. "Улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконных территорий проживания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности нашли отражение в мероприятиях трехлетнего плана по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписано", - сообщается в официальном канале правительства в мессенджере MAX. План включает в себя более 100 различных мероприятий, сгруппированных по нескольким тематическим разделам. Один из них посвящён сохранению территорий, где живут коренные народы. Он, в частности, подразумевает проведение ежегодного мониторинга экологического состояния таких районов. Кроме того, представители малочисленных народов будут привлекаться к участию в общественных слушаниях, когда речь будет идти о реализации проектов, связанных с освоением природных ресурсов. "Работа по созданию комфортной и безопасной среды включает в себя в том числе повышение качества связи и расширение числа населенных пунктов, подключенных к интернету. Отдельный раздел плана посвящен обеспечению доступности образования. Такая работа, в частности, предполагает обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на родных языках коренных малочисленных народов", - отметили в кабмине. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года была утверждена в мае 2025 года.
дальний восток
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83992/76/839927682_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_9a268e1702a217aed43cf2494c96fb20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, рф
Правительство утвердило план развития коренных малочисленных народов
Правительство утвердило план развития коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ.
Правительство РФ утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили
в кабмине.
"Улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконных территорий проживания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности нашли отражение в мероприятиях трехлетнего плана по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписано", - сообщается в официальном канале правительства в мессенджере MAX.
План включает в себя более 100 различных мероприятий, сгруппированных по нескольким тематическим разделам. Один из них посвящён сохранению территорий, где живут коренные народы. Он, в частности, подразумевает проведение ежегодного мониторинга экологического состояния таких районов. Кроме того, представители малочисленных народов будут привлекаться к участию в общественных слушаниях, когда речь будет идти о реализации проектов, связанных с освоением природных ресурсов.
"Работа по созданию комфортной и безопасной среды включает в себя в том числе повышение качества связи и расширение числа населенных пунктов, подключенных к интернету. Отдельный раздел плана посвящен обеспечению доступности образования. Такая работа, в частности, предполагает обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на родных языках коренных малочисленных народов", - отметили в кабмине.
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года была утверждена в мае 2025 года.