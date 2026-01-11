https://1prime.ru/20260111/nato-866369024.html

Глава Минобороны Бельгии назвал вопрос Гренландии важным для выживания НАТО

2026-01-11T16:53+0300

БРЮССЕЛЬ, 11 янв - ПРАЙМ. Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью телеканалу HLN назвал вопрос Гренландии жизненно важным для выживания НАТО. "Я очень обеспокоен. Я был предельно ясен (с послом США в Бельгии Биллом Уайтом и при НАТО Мэттью Уитакером - ред.): ситуация чрезвычайно тревожная. Гренландия - это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о жизненно важном вопросе для выживания НАТО, поэтому я настоятельно прошу: не заходите дальше", - сказал Франкен. В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности. Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет. Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

