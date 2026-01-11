https://1prime.ru/20260111/netanjahu-866359654.html

СМИ: Рубио обсудил с Нетаньяху протесты в Иране

2026-01-11T04:48+0300

2026-01-11T04:48+0300

2026-01-11T05:04+0300

мировая экономика

экономика

общество

иран

сша

сирия

марко рубио

марк рубио

биньямин нетаньяху

new york times

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Рубио поговорил по телефону в субботу утром с премьер-министром Израиля", - пишет издание. Отмечается, что, помимо Ирана, Рубио и Нетаньяху также обсудили ситуацию в Сирии и мирную сделку по сектору Газа. Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану. Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.

иран

сша

сирия

2026

