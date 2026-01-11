Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Рубио обсудил с Нетаньяху протесты в Иране - 11.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Рубио обсудил с Нетаньяху протесты в Иране
СМИ: Рубио обсудил с Нетаньяху протесты в Иране - 11.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Рубио обсудил с Нетаньяху протесты в Иране
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T04:48+0300
2026-01-11T05:04+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Рубио поговорил по телефону в субботу утром с премьер-министром Израиля", - пишет издание. Отмечается, что, помимо Ирана, Рубио и Нетаньяху также обсудили ситуацию в Сирии и мирную сделку по сектору Газа. Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану. Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране. С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
мировая экономика, общество , иран, сша, сирия, марко рубио, марк рубио, биньямин нетаньяху, new york times
Мировая экономика, Экономика, Общество , ИРАН, США, СИРИЯ, Марко Рубио, Марк Рубио, Биньямин Нетаньяху, New York Times
04:48 11.01.2026 (обновлено: 05:04 11.01.2026)
 
СМИ: Рубио обсудил с Нетаньяху протесты в Иране

NYT: Рубио и Нетаньяху обсудили протесты в Иране

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил протесты в Иране с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
"Рубио поговорил по телефону в субботу утром с премьер-министром Израиля", - пишет издание.
Отмечается, что, помимо Ирана, Рубио и Нетаньяху также обсудили ситуацию в Сирии и мирную сделку по сектору Газа.
Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, если погибнут протестующие. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану.
Ранее в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоИРАНСШАСИРИЯМарко РубиоМарк РубиоБиньямин НетаньяхуNew York Times
 
 
Заголовок открываемого материала