Правительство России будет поддерживать оленеводство - 11.01.2026
Правительство России будет поддерживать оленеводство
2026-01-11T13:18+0300
2026-01-11T13:18+0300
общество
дальний восток
рф
михаил мишустин
минсельхоз
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ будет ежегодно выделять субсидии субъектам, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, на развитие оленеводства, также будет осуществляться закупка и поставка ветеринарных лекарств, следует из плана мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, с которым ознакомилось РИА Новости. Средства на проведение мероприятий будут выделяться из федерального и региональных бюджетов. Ответственными исполнителями назначены Минсельхоз РФ с участием исполнительных органов субъектов РФ, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера. Распоряжение подписано председателем кабмина РФ Михаилом Мишустиным. "Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (при наличии соответствующих заявок на поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства и северного оленеводства и по результатам проведенного отбора)", - говорится в документе. "Закупка и поставка в субъекты Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, лекарственных средств для ветеринарного применения, средств диагностики для проведения диагностических исследований и профилактической вакцинации оленей", - также указывается в распоряжении. Отмечается, что государственная поддержка будет осуществляться в целях развития оленеводства, проведение ветеринарных мероприятий и селекционно-племенной работы для улучшения пород оленей. Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года была утверждена в мае 2025 года.
дальний восток
рф
общество, дальний восток, рф, михаил мишустин, минсельхоз
Общество , Дальний Восток, РФ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
13:18 11.01.2026
 
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ будет ежегодно выделять субсидии субъектам, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, на развитие оленеводства, также будет осуществляться закупка и поставка ветеринарных лекарств, следует из плана мероприятий на 2026 - 2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, с которым ознакомилось РИА Новости.
Средства на проведение мероприятий будут выделяться из федерального и региональных бюджетов. Ответственными исполнителями назначены Минсельхоз РФ с участием исполнительных органов субъектов РФ, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера. Распоряжение подписано председателем кабмина РФ Михаилом Мишустиным.
"Предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, на поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (при наличии соответствующих заявок на поддержку традиционных подотраслей сельского хозяйства и северного оленеводства и по результатам проведенного отбора)", - говорится в документе.
"Закупка и поставка в субъекты Российской Федерации, на территориях которых проживают коренные малочисленные народы Севера, лекарственных средств для ветеринарного применения, средств диагностики для проведения диагностических исследований и профилактической вакцинации оленей", - также указывается в распоряжении.
Отмечается, что государственная поддержка будет осуществляться в целях развития оленеводства, проведение ветеринарных мероприятий и селекционно-племенной работы для улучшения пород оленей.
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года была утверждена в мае 2025 года.
 
Заголовок открываемого материала