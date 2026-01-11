https://1prime.ru/20260111/orban-866369966.html

Новое требование Украины изумило Орбана

Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. | 11.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. <…> Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху", — написал политик.По словам министра, его страна продолжит придавать первостепенное значение своим гражданам, а не Украине.Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.

