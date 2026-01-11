Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое требование Украины изумило Орбана - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/orban-866369966.html
Новое требование Украины изумило Орбана
Новое требование Украины изумило Орбана - 11.01.2026, ПРАЙМ
Новое требование Украины изумило Орбана
Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T17:15+0300
2026-01-11T17:15+0300
мировая экономика
газ
европа
киев
украина
виктор орбан
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_0:153:2442:1527_1920x0_80_0_0_0a473bf5490ae46c0b5d058d4fd64cc2.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X."Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. &lt;…&gt; Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху", — написал политик.По словам министра, его страна продолжит придавать первостепенное значение своим гражданам, а не Украине.Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
https://1prime.ru/20260111/putin-866369797.html
https://1prime.ru/20260111/zelenskiy-866360995.html
европа
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042758_102:0:2341:1679_1920x0_80_0_0_d572d19afe026175f742b82378d1fa37.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, газ, европа, киев, украина, виктор орбан, всу
Мировая экономика, Газ, ЕВРОПА, Киев, УКРАИНА, Виктор Орбан, ВСУ
17:15 11.01.2026
 
Новое требование Украины изумило Орбана

Орбан: предоставление Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Передача Киеву 800 миллиардов евро ослабит Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Украина просит предоставить в течение следующих десяти лет 800 миллиардов евро, не считая военные расходы. <…> Это ослабит Европу и приведет ее к экономическому краху", — написал политик.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали панику на Западе
17:07
По словам министра, его страна продолжит придавать первостепенное значение своим гражданам, а не Украине.
Украинский премьер Юлия Свириденко 3 января сообщила, что стране для восстановления и экономического роста на ближайшие десять лет нужно 800 миллиардов долларов. По ее словам, получить эти деньги Киев рассчитывает через гранты, займы и частные инвестиции.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского
05:55
 
Мировая экономикаГазЕВРОПАКиевУКРАИНАВиктор ОрбанВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала