https://1prime.ru/20260111/oreshnik-866367712.html

"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника"

"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника" - 11.01.2026, ПРАЙМ

"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника"

Удар российскими вооруженными силами ракетой "Орешник" пошатнул стремление западных стран ввести войска на территорию Украины, сообщает китайский портал Sohu. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T15:13+0300

2026-01-11T15:13+0300

2026-01-11T15:13+0300

украина

владимир путин

запад

киев

виталий кличко

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Удар российскими вооруженными силами ракетой "Орешник" пошатнул стремление западных стран ввести войска на территорию Украины, сообщает китайский портал Sohu. "Россия <…> послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной <…>. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт", — говорится в статье.Как считает автор публикации, этот удар продемонстрировал способность Москвы наносить точные удары по целям, расположенным в глубине Украины, что полностью изменило прежние представления Запада. В Министерстве обороны в пятницу сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам в Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о череде взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе нарушена работа критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются сбои с подачей электричества.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866356972.html

https://1prime.ru/20260110/medvedev-866355256.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир путин, запад, киев, виталий кличко, всу