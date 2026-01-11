Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника" - 11.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260111/oreshnik-866367712.html
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника"
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника" - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника"
Удар российскими вооруженными силами ракетой "Орешник" пошатнул стремление западных стран ввести войска на территорию Украины, сообщает китайский портал Sohu. | 11.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Удар российскими вооруженными силами ракетой "Орешник" пошатнул стремление западных стран ввести войска на территорию Украины, сообщает китайский портал Sohu. "Россия &lt;…&gt; послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной &lt;…&gt;. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт", — говорится в статье.Как считает автор публикации, этот удар продемонстрировал способность Москвы наносить точные удары по целям, расположенным в глубине Украины, что полностью изменило прежние представления Запада. В Министерстве обороны в пятницу сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам в Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о череде взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе нарушена работа критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются сбои с подачей электричества.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20260110/oreshnik-866356972.html
https://1prime.ru/20260110/medvedev-866355256.html
Новости
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
15:13 11.01.2026
 
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника"

Sohu: удар "Орешника" поколебал желание Запада вмешаться в конфликт на Украине

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Удар российскими вооруженными силами ракетой "Орешник" пошатнул стремление западных стран ввести войска на территорию Украины, сообщает китайский портал Sohu.
"Россия <…> послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной <…>. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт", — говорится в статье.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
"Самое опасное". В ФРГ громко высказались об "Орешнике"
Вчера, 22:56
Как считает автор публикации, этот удар продемонстрировал способность Москвы наносить точные удары по целям, расположенным в глубине Украины, что полностью изменило прежние представления Запада.
В Министерстве обороны в пятницу сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам в Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ сообщали о череде взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе нарушена работа критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются сбои с подачей электричества.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
Предупреждение Медведева об "Орешнике" вызвало переполох на Западе
Вчера, 17:43
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
