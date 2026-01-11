https://1prime.ru/20260111/oreshnik-866367712.html
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника"
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника" - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Жесткий сигнал". В Китае оценили планы Запада после удара "Орешника"
Удар российскими вооруженными силами ракетой "Орешник" пошатнул стремление западных стран ввести войска на территорию Украины, сообщает китайский портал Sohu. | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Удар российскими вооруженными силами ракетой "Орешник" пошатнул стремление западных стран ввести войска на территорию Украины, сообщает китайский портал Sohu. "Россия <…> послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной <…>. Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт", — говорится в статье.Как считает автор публикации, этот удар продемонстрировал способность Москвы наносить точные удары по целям, расположенным в глубине Украины, что полностью изменило прежние представления Запада. В Министерстве обороны в пятницу сообщили, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для мощного удара по важным объектам в Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина. СМИ сообщали о череде взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра Киева Виталия Кличко, в городе нарушена работа критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются сбои с подачей электричества.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
