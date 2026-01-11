https://1prime.ru/20260111/peregovory-866360593.html

"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине

"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине - 11.01.2026, ПРАЙМ

"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине

Пока Евросоюз рассматривает возможность ввода войск на Украину, переговоры о прекращении конфликта лишены смысла, такое мнение в соцсети Х высказал американский | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T05:39+0300

2026-01-11T05:39+0300

2026-01-11T05:40+0300

украина

париж

сша

нато

ес

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Пока Евросоюз рассматривает возможность ввода войск на Украину, переговоры о прекращении конфликта лишены смысла, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг."На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии", — написал он. Во вторник в Париже состоялась встреча высокопоставленных представителей "коалиции желающих", на которой обсуждались, среди прочего, возможные гарантии для обеспечения безопасности Украины и создание многонациональных сил. Среди участников были специально назначенный представитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за начало обсуждения украинского вопроса с Россией и назначение специального посланника ЕС по украинскому урегулированию. В МИД России неоднократно подчеркивали, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины неприемлемо и может привести к значительному обострению ситуации. В министерстве считают заявления о возможности присутствия международных сил альянса провокацией, нацеленной на продолжение конфликта.

украина

париж

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, париж, сша, нато, ес, в мире