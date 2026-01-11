"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260111/peregovory-866360593.html
2026-01-11T05:39+0300
2026-01-11T05:40+0300
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Пока Евросоюз рассматривает возможность ввода войск на Украину, переговоры о прекращении конфликта лишены смысла, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг."На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии", — написал он. Во вторник в Париже состоялась встреча высокопоставленных представителей "коалиции желающих", на которой обсуждались, среди прочего, возможные гарантии для обеспечения безопасности Украины и создание многонациональных сил. Среди участников были специально назначенный представитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за начало обсуждения украинского вопроса с Россией и назначение специального посланника ЕС по украинскому урегулированию. В МИД России неоднократно подчеркивали, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины неприемлемо и может привести к значительному обострению ситуации. В министерстве считают заявления о возможности присутствия международных сил альянса провокацией, нацеленной на продолжение конфликта.
05:39 11.01.2026 (обновлено: 05:40 11.01.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
