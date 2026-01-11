https://1prime.ru/20260111/peregovory-866360593.html
"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине
"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине
Пока Евросоюз рассматривает возможность ввода войск на Украину, переговоры о прекращении конфликта лишены смысла, такое мнение в соцсети Х высказал американский | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T05:39+0300
2026-01-11T05:39+0300
2026-01-11T05:40+0300
украина
париж
сша
нато
ес
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Пока Евросоюз рассматривает возможность ввода войск на Украину, переговоры о прекращении конфликта лишены смысла, такое мнение в соцсети Х высказал американский экономический прогнозист Мартин Армстронг."На данном этапе мирные переговоры бессмысленны, поскольку истинная цель ЕС — размещение войск НАТО на Украине под видом миротворческой миссии", — написал он. Во вторник в Париже состоялась встреча высокопоставленных представителей "коалиции желающих", на которой обсуждались, среди прочего, возможные гарантии для обеспечения безопасности Украины и создание многонациональных сил. Среди участников были специально назначенный представитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа.В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за начало обсуждения украинского вопроса с Россией и назначение специального посланника ЕС по украинскому урегулированию. В МИД России неоднократно подчеркивали, что любое размещение войск стран НАТО на территории Украины неприемлемо и может привести к значительному обострению ситуации. В министерстве считают заявления о возможности присутствия международных сил альянса провокацией, нацеленной на продолжение конфликта.
украина
париж
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_27f86e92cbfa8ba6ef4630a4e8185320.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, париж, сша, нато, ес, в мире
УКРАИНА, Париж, США, НАТО, ЕС, В мире
"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине
Аналитик Армстронг: пока ЕС разжигает войну, переговоры по Украине бесполезны