Продажи лекарств на российском рынке за 9 месяцев выросли на 13,8%

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 13,8% и составил 2,2 триллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Общий объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке по итогам I-III кварталов 2025 года увеличился на 13,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 2,2 триллионов рублей", - сказал министр. Он добавил, что объем продаж лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2025 год, по итогам девяти месяцев прошлого года в стоимостном выражении увеличился более чем на 11% и составил 1,2 триллиона рублей. При этом доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме продаж составляет более 40% в стоимостном и более 62% в натуральном выражении. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.

