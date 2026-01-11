https://1prime.ru/20260111/prodazhi-866360511.html
Продажи лекарств на российском рынке за 9 месяцев выросли на 13,8%
2026-01-11T05:36+0300
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 13,8% и составил 2,2 триллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Общий объем продаж лекарственных препаратов на российском рынке по итогам I-III кварталов 2025 года увеличился на 13,8% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 2,2 триллионов рублей", - сказал министр.
Он добавил, что объем продаж лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2025 год, по итогам девяти месяцев прошлого года в стоимостном выражении увеличился более чем на 11% и составил 1,2 триллиона рублей.
При этом доля отечественных лекарственных препаратов в общем объеме продаж составляет более 40% в стоимостном и более 62% в натуральном выражении.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 13 января в 10.00 мск.
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
