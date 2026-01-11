https://1prime.ru/20260111/proekt-866359175.html

Проект российско-мьянманской школы в Мьянме остается в повестке

Проект российско-мьянманской школы в Мьянме остается в повестке - 11.01.2026, ПРАЙМ

Проект российско-мьянманской школы в Мьянме остается в повестке

Проект российско-мьянманской школы в Мьянме остается в повестке, но для работы над ним нужно одобрение парламента, рассказала РИА Новости министр образования... | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T04:03+0300

2026-01-11T04:03+0300

2026-01-11T04:03+0300

россия

экономика

общество

мьянма

рф

владимир путин

рудн

мгимо

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866359175.jpg?1768093405

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Проект российско-мьянманской школы в Мьянме остается в повестке, но для работы над ним нужно одобрение парламента, рассказала РИА Новости министр образования республики Чо Чо Сейн. По итогам российско-мьянманских переговоров на высшем уровне в марте президент РФ Владимир Путин рассказал, что стороны планируют создать совместную общеобразовательную школу в Мьянме. "Мы это все ещё обсуждаем. Школе нужно одобрение не только главы правительства. Такой проект нужно представить парламенту, и, если он одобрит, надеюсь, сможем по этому вопросу работать вместе" - рассказала министр образования Мьянмы РИА Новости на полях проходившей в РУДН конференции "Актуальные вопросы инклюзивного образования в мире: контекст, политика и практика". По словам собеседницы, рассмотрение этого вопроса возможно после завершения идущих в стране парламентских выборов. Говоря о сотрудничестве в сфере образования, министр также отметила, что Мьянма и Россия стараются продвигать студенческий обмен. В частности, указала она, Янгонский университет иностранных языков принял двоих студентов МГИМО. "Мы надеемся, что двусторонний обмен студентами надолго обеспечит дружбу между Россией и Мьянмой", - заключила министр. Выборы в Мьянме проводятся в три этапа в трех обозначенных избиркомом территориальных избирательных зонах, охватывающих 265 из 330 административных округов. Первый этап прошел в декабре. Вторая фаза выборов состоится во второй избирательной зоне 11 января, третья – в третьей избирательной зоне 25 января. В выборах не участвуют 65 административных округов, население которых составляет 13% от общей численности населения Мьянмы, из-за повышенной опасности для избирателей в результате продолжающегося на этих территориях гражданского конфликта и деятельности вооруженной оппозиции и этнических вооруженных формирований.

мьянма

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , мьянма, рф, владимир путин, рудн, мгимо