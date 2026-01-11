https://1prime.ru/20260111/putin-866367599.html
Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1. "На следующей неделе готовится церемония вручения верительных грамот. Послы разных стран передают президенту письма от своих лидеров с просьбой верить всему тому, что говорит и делает посол от имени своего государства... Также на следующей неделе готовится первое в новом году совещание с кабинетом министров", - сообщили в программе. Также на следующей неделе в графике главы государства значится множество рабочих встреч. Отрывок из телепрограммы выложил в Telegram-канале её автор и ведущий Павел Зарубин.
