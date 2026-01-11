Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/putin-866367599.html
Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством
Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством - 11.01.2026, ПРАЙМ
Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином, сообщили в программе "Москва... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T15:06+0300
2026-01-11T15:06+0300
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1. "На следующей неделе готовится церемония вручения верительных грамот. Послы разных стран передают президенту письма от своих лидеров с просьбой верить всему тому, что говорит и делает посол от имени своего государства... Также на следующей неделе готовится первое в новом году совещание с кабинетом министров", - сообщили в программе. Также на следующей неделе в графике главы государства значится множество рабочих встреч. Отрывок из телепрограммы выложил в Telegram-канале её автор и ведущий Павел Зарубин.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4105b42e5307fb6937a2afac43f521b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, владимир путин
Общество , РФ, Владимир Путин
15:06 11.01.2026
 
Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством

Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.
"На следующей неделе готовится церемония вручения верительных грамот. Послы разных стран передают президенту письма от своих лидеров с просьбой верить всему тому, что говорит и делает посол от имени своего государства... Также на следующей неделе готовится первое в новом году совещание с кабинетом министров", - сообщили в программе.
Также на следующей неделе в графике главы государства значится множество рабочих встреч.
Отрывок из телепрограммы выложил в Telegram-канале её автор и ведущий Павел Зарубин.
 
ОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала