Путин примет верительные грамоты и проведет совещание с правительством

2026-01-11T15:06+0300

общество

рф

владимир путин

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет верительные грамоты и проведет первое в новом году совещание с кабмином, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1. "На следующей неделе готовится церемония вручения верительных грамот. Послы разных стран передают президенту письма от своих лидеров с просьбой верить всему тому, что говорит и делает посол от имени своего государства... Также на следующей неделе готовится первое в новом году совещание с кабинетом министров", - сообщили в программе. Также на следующей неделе в графике главы государства значится множество рабочих встреч. Отрывок из телепрограммы выложил в Telegram-канале её автор и ведущий Павел Зарубин.

