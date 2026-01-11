Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали панику на Западе - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/putin-866369797.html
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали панику на Западе
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали панику на Западе - 11.01.2026, ПРАЙМ
Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали панику на Западе
Читатели The Telegraph активно обсуждают заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о его желании похитить президента России Владимира... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T17:07+0300
2026-01-11T17:07+0300
общество
мировая экономика
венесуэла
запад
великобритания
николас мадуро
the telegraph
владимир путин
оон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035420_0:134:2993:1818_1920x0_80_0_0_b340926af6efac5a2d2580a1d3489229.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Читатели The Telegraph активно обсуждают заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о его желании похитить президента России Владимира Путина."Божечки, сперва Стармер держится за ручки с Макроном и Зеленским, словно детишки в хороводе, а теперь Хили изъявил желание похитить Путина... Просто заткнись и не позорься!" — написал Mark Wood."Любопытно, как же он это провернет. Россия убедительно ответила на попытку Зеленского убрать Путина, а это гораздо серьезнее, чем задушевные разговоры о своих сокровенных желаниях", — отметил Sunil Abeyratne."Так валяй же, возьми и выкради его, ага! Ты и двух дней не проживешь — и поделом!" — указал Charles de Freitas."Великобритания не в том состоянии, чтобы затевать ссору с Россией. Если уж мы хотим вести дипломатию канонерок, сначала нужно восстановить вооруженные силы до убедительного уровня", — подчеркнул Neil Holden.США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
https://1prime.ru/20260111/velikobritaniya-866364445.html
https://1prime.ru/20260111/ukraina-866367063.html
венесуэла
запад
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035420_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_3da8981039d518383524584e0430c82d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, венесуэла, запад, великобритания, николас мадуро, the telegraph, владимир путин, оон, мид рф
Общество , Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Николас Мадуро, The Telegraph, Владимир Путин, ООН, МИД РФ
17:07 11.01.2026
 

Слова главы Минобороны Британии о Путине вызвали панику на Западе

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Читатели The Telegraph активно обсуждают заявление главы Министерства обороны Великобритании Джона Хили о его желании похитить президента России Владимира Путина.
Лондон - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Глава МО Великобритании предложил дерзкий план против Путина
10:18
"Божечки, сперва Стармер держится за ручки с Макроном и Зеленским, словно детишки в хороводе, а теперь Хили изъявил желание похитить Путина... Просто заткнись и не позорься!" — написал Mark Wood.
"Любопытно, как же он это провернет. Россия убедительно ответила на попытку Зеленского убрать Путина, а это гораздо серьезнее, чем задушевные разговоры о своих сокровенных желаниях", — отметил Sunil Abeyratne.
"Так валяй же, возьми и выкради его, ага! Ты и двух дней не проживешь — и поделом!" — указал Charles de Freitas.
"Великобритания не в том состоянии, чтобы затевать ссору с Россией. Если уж мы хотим вести дипломатию канонерок, сначала нужно восстановить вооруженные силы до убедительного уровня", — подчеркнул Neil Holden.
США третьего января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей пятого января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
"Сложная ситуация". На Украине рассказали о новой проблеме
14:58
 
ОбществоМировая экономикаВЕНЕСУЭЛАЗАПАДВЕЛИКОБРИТАНИЯНиколас МадуроThe TelegraphВладимир ПутинООНМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала