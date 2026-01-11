Слова британского министра о Путине вызвали переполох на Западе
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Читатели издания Daily Express активно отреагировали на заявление главы Минобороны Великобритании Джона Хили, в котором он выразил желание похитить российского лидера Владимира Путина.
"Это доказывает, что нами правит кучка бесполезных идиотов. Может быть, ему и премьер-министру Киру Стармеру самим похитить Путина? Как только в голову пришла такая идея, лучше бы помолчали", — написал один из комментаторов.
"Действуй, парнишка. Посмотрим, что у тебя из этого выйдет", — иронично отметил другой.
"Может, эти забавные марионетки еще что-нибудь идиотское выдумают? Боже, помоги нам! Они выставили себя таким посмешищем", — поделился мнением еще один пользователь.
"Похищайте Зеленского и расследуйте, откуда он взял деньги", — высказался четвертый.
"Это, пожалуй, самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал, даже от таких чудаков. Эти люди действительно живут в мире фантазий", — заключили читатели.
Ранее издание The Telegraph сообщило, что Джон Хили выразил желание похитить Владимира Путина. В статье отмечалось, что это заявление глава Минобороны сделал во время визита в Киев.
3 января США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент Николас Мадуро вместе с супругой Силией Флорес, а также нанесены удары по военным объектам. Они были доставлены в Нью-Йорк, где состоялось первое судебное заседание по обвинениям, связанным с наркотическим терроризмом. Венесуэльский лидер свою вину не признал.
В ответ на случившееся, Каракас запросил проведение срочного заседания в ООН, а временно страной стала управлять вице-президент Делси Родригес, принесшая присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
Министерство иностранных дел России выразило поддержку венесуэльскому народу, призвало освободить Мадуро и его жену и предупредило о недопустимости дальнейшего роста напряженности. Китай, со своей стороны, выразил мнение, что действия США нарушают международное право.