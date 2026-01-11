В РАН рассказали о росте экспорта Китая до рекордных значений

https://1prime.ru/20260111/ran-866361709.html
2026-01-11T07:16+0300
2026-01-11T07:16+0300
2026-01-11T07:45+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Рост мировой товарной торговли поддерживается почти полностью развивающимися странами в целом и Китаем - его экспорт по итогам прошлого года составит рекордные 3,77 триллиона долларов, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости. "Товарный экспорт Китая в 2025 году достигнет, по нашим оценкам, рекордных 3,77 триллиона долларов, а внешнеторговое сальдо на фоне стабилизировавшегося импорта составит 1,2 триллиона долларов", - говорится в докладе РАН. Устойчивый рост мировой товарной торговли поддерживается практически целиком Китаем и развивающимися странами, отмечают аналитики. Экспорт стран еврозоны с осени 2022 года остается на понижательном тренде. Экспорт Японии стагнирует. А экспорт США растет невысоким темпом, во многом за счет наращивания поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов. А крупнейшими экспортными рынками для Китая остаются АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), а также Евросоюз и США. Так, страны ЕС, несмотря на декларации и идеологические заявления о сдерживании торговой экспансии Китая, нарастят импорт из этой страны по итогам года на 8%, ожидают в РАН. Кроме того, усилившаяся торговая война США и Китая оказала пока лишь незначительное влияние на американский внешнеторговый дисбаланс. Отрицательное сальдо США в товарной торговле с Китаем, по оценкам РАН, снизится в 2025 году до 289 миллиардов долларов, главным образом за счет сокращения импорта товаров из Китая.
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Рост мировой товарной торговли поддерживается почти полностью развивающимися странами в целом и Китаем - его экспорт по итогам прошлого года составит рекордные 3,77 триллиона долларов, говорится в исследовании РАН, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Товарный экспорт Китая в 2025 году достигнет, по нашим оценкам, рекордных 3,77 триллиона долларов, а внешнеторговое сальдо на фоне стабилизировавшегося импорта составит 1,2 триллиона долларов", - говорится в докладе РАН.
Устойчивый рост мировой товарной торговли поддерживается практически целиком Китаем и развивающимися странами, отмечают аналитики. Экспорт стран еврозоны с осени 2022 года остается на понижательном тренде. Экспорт Японии стагнирует. А экспорт США растет невысоким темпом, во многом за счет наращивания поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов.
А крупнейшими экспортными рынками для Китая остаются АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), а также Евросоюз и США.
Так, страны ЕС, несмотря на декларации и идеологические заявления о сдерживании торговой экспансии Китая, нарастят импорт из этой страны по итогам года на 8%, ожидают в РАН.
Кроме того, усилившаяся торговая война США и Китая оказала пока лишь незначительное влияние на американский внешнеторговый дисбаланс. Отрицательное сальдо США в товарной торговле с Китаем, по оценкам РАН, снизится в 2025 году до 289 миллиардов долларов, главным образом за счет сокращения импорта товаров из Китая.