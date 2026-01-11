https://1prime.ru/20260111/rossija-866362428.html

Россия экспортировала удобрений в США на максимальную с 2022 года сумму

Россия экспортировала удобрений в США на максимальную с 2022 года сумму

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Россия в январе - октябре 2025 экспортировала удобрений в США на максимальную с 2022 года сумму, подсчитало РИА Новости, опираясь на данные американской статслужбы. Так, за десять месяцев американские компании нарастили закупки российских удобрений на 44% в годовом выражении, до 1,359 миллиарда долларов. Согласно расчетам, сумма стала максимальной с 2022 года, когда РФ за десять месяцев поставила в США удобрений на 1,364 миллиарда долларов. Таким образом, Россия в январе - октябре 2025 года сохранила за собой место второго крупнейшего поставщика удобрений в США, уступая по сумме экспорта лишь Канаде (3,1 миллиарда долларов). Тройку лидеров замкнула Саудовская Аравия (420,6 миллиона долларов). На четвертом месте расположился Катар (325,6 миллиона долларов), а на пятом – Израиль (255,7 миллиона долларов). Чуть меньше Штаты покупают удобрений из государства Тринидад и Тобаго (185,9 миллиона долларов). Недалеко от него ушли Мексика (181,4 миллиона долларов), Нигерия (155,8 миллиона долларов) и Алжир (152,9 миллиона долларов). Десятым крупнейшим поставщиком удобрений стала Литва (143,9 миллиона долларов).

