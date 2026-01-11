Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам - 11.01.2026
Россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам
Россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам - 11.01.2026, ПРАЙМ
Россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам
Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T02:12+0300
2026-01-11T02:12+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и программистов, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости. "Российские соискатели в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам – почти 43 миллиона раз, что на 37% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении. Уточняется, что менеджер по маркетингу вошел в топ-20 специализаций – 16 миллионов откликов, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также пользовались спросом вакансии тестировщика – 13,7 миллиона откликов, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, россияне активно откликались на должности программиста и разработчика (30 миллионов откликов), администратора (15 миллионов), бухгалтера (14 миллионов), упаковщика и комплектовщика (12 миллионов), дизайнера (9,6 миллиона) и официанта (6,7 миллиона).
бизнес, россия, финансы
Бизнес, РОССИЯ, Финансы
02:12 11.01.2026
 
Россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам

hh.ru: россияне чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам и маркетингу, также высоким спросом пользовались предложения для тестировщиков и программистов, следует из данных сервиса hh.ru, подготовленных для РИА Новости.
"Российские соискатели в 2025 году чаще всего откликались на вакансии менеджера по продажам – почти 43 миллиона раз, что на 37% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что менеджер по маркетингу вошел в топ-20 специализаций – 16 миллионов откликов, что на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Также пользовались спросом вакансии тестировщика – 13,7 миллиона откликов, что на 65% больше по сравнению с прошлым годом.
Кроме того, россияне активно откликались на должности программиста и разработчика (30 миллионов откликов), администратора (15 миллионов), бухгалтера (14 миллионов), упаковщика и комплектовщика (12 миллионов), дизайнера (9,6 миллиона) и официанта (6,7 миллиона).
 
Заголовок открываемого материала