Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в "Пулково"
2026-01-11T18:18+0300
бизнес
аэропорт пулково
ространснадзор
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ситуация с задержками рейсов в "Пулково" контролируется Ространснадзором, сообщили в ведомстве. "Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в "Пулково". Ситуация с задержками рейсов в петербургском аэропорту "Пулково" находится под контролем Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу", - говорится в сообщении. Аэропорт "Пулково" продолжает работать в штатном режиме, однако время обслуживания самолетов может быть увеличено из-за необходимости проведения их противообледенительной обработки.
бизнес, аэропорт пулково, ространснадзор
