https://1prime.ru/20260111/samolet-866371253.html

Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в "Пулково"

Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в "Пулково" - 11.01.2026, ПРАЙМ

Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками в "Пулково"

Ситуация с задержками рейсов в "Пулково" контролируется Ространснадзором, сообщили в ведомстве. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T18:18+0300

2026-01-11T18:18+0300

2026-01-11T18:18+0300

бизнес

аэропорт пулково

ространснадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ситуация с задержками рейсов в "Пулково" контролируется Ространснадзором, сообщили в ведомстве. "Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в "Пулково". Ситуация с задержками рейсов в петербургском аэропорту "Пулково" находится под контролем Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу", - говорится в сообщении. Аэропорт "Пулково" продолжает работать в штатном режиме, однако время обслуживания самолетов может быть увеличено из-за необходимости проведения их противообледенительной обработки.

https://1prime.ru/20251230/rezerv-866074744.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, аэропорт пулково, ространснадзор