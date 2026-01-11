https://1prime.ru/20260111/samolet-866371749.html

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

