https://1prime.ru/20260111/samolet-866371749.html
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения - 11.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T18:32+0300
2026-01-11T18:32+0300
2026-01-11T18:32+0300
бизнес
краснодар
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866371597_0:44:3487:2005_1920x0_80_0_0_e1abb1e122ba3d7702bec710c19d9094.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260111/samolet-866371253.html
краснодар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866371597_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_a0bd6a9fafca8b5441a5053bbec9edf9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, краснодар, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, Росавиация
В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов