Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили адресно владельцам
11.01.2026
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили адресно владельцам
Более половины багажа пассажиров столичного аэропорта "Шереметьево" доставили адресно владельцам, сообщила авиагавань.
2026-01-11T19:19+0300
2026-01-11T19:19+0300
2026-01-11T19:19+0300
бизнес
москва
аэропорт шереметьево
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_05fd6c6f2797fff22aa46a7716a3feac.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Более половины багажа пассажиров столичного аэропорта "Шереметьево" доставили адресно владельцам, сообщила авиагавань. Пресс-служба "Шереметьево" в субботу объявила, что воздушная гавань работает в стабильном режиме на вылет и прилет, ситуацию с багажом полностью нормализовали. "В условиях снегопада продолжается стабильное обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по скорректированному авиакомпаниями расписанию... По состоянию на 17.30 мск 11 января 2026 года более половины единиц багажа доставлены адресно владельцам", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта. Авиагавань уточнила, что все службы аэропорта в усиленном режиме очищают аэродром, привокзальные площади и взлетно-посадочные полосы с использованием спецтехники от последствий аномального снегопада. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в субботу рассказал РИА Новости, что рекордный за последние 56 лет снегопад прошел в Москве в пятницу: за сутки выпали 42% от месячной нормы осадков.
москва
Новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864668958_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_fd54bb6b4eddc1f43bf800e2e933e3a7.jpg
Более половины багажа пассажиров Шереметьево доставили адресно владельцам
