Аэропорт Стамбула отменил 10% рейсов из-за непогоды

Аэропорт Стамбула отменил 10% рейсов из-за непогоды - 11.01.2026

Аэропорт Стамбула отменил 10% рейсов из-за непогоды

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 10% запланированных на понедельник внутренних и международных авиарейсов из-за... | 11.01.2026

2026-01-11T20:06+0300

2026-01-11T20:06+0300

2026-01-11T20:50+0300

бизнес

стамбул

турция

в мире

СТАМБУЛ, 11 янв – ПРАЙМ. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 10% запланированных на понедельник внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.На понедельник синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги в большинстве турецких провинций – 68 из 81, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей и снегопада. Власти Стамбула отменили занятия во всех школах в понедельник из-за непогоды."В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями будут отменены 10% рейсов 12 января", - говорится в сообщении управляющей воздушной гаванью компании HEAŞ.Отмены затронули в основном внутренние рейсы, сообщили РИА Новости в аэропорту.Согласно актуальному прогнозу синоптиков, снег в Стамбуле начнется после полуночи и продлится как минимум сутки.В свою очередь в Стамбульском аэропорту к северу от города в понедельник отменены 54 рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.

2026

