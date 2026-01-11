Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Стамбула отменил 10% рейсов из-за непогоды - 11.01.2026, ПРАЙМ
Аэропорт Стамбула отменил 10% рейсов из-за непогоды
Аэропорт Стамбула отменил 10% рейсов из-за непогоды
СТАМБУЛ, 11 янв – ПРАЙМ. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 10% запланированных на понедельник внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.На понедельник синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги в большинстве турецких провинций – 68 из 81, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей и снегопада. Власти Стамбула отменили занятия во всех школах в понедельник из-за непогоды."В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями будут отменены 10% рейсов 12 января", - говорится в сообщении управляющей воздушной гаванью компании HEAŞ.Отмены затронули в основном внутренние рейсы, сообщили РИА Новости в аэропорту.Согласно актуальному прогнозу синоптиков, снег в Стамбуле начнется после полуночи и продлится как минимум сутки.В свою очередь в Стамбульском аэропорту к северу от города в понедельник отменены 54 рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.
20:06 11.01.2026 (обновлено: 20:50 11.01.2026)
 
Аэропорт Стамбула отменил 10% рейсов из-за непогоды

Аэропорт Стамбула отменил 10% запланированных на понедельник рейсов из-за непогоды

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
СТАМБУЛ, 11 янв – ПРАЙМ. Аэропорт имени Сабихи Гёкчен на востоке Стамбула сообщил об отмене 10% запланированных на понедельник внутренних и международных авиарейсов из-за неблагоприятных погодных условий.
На понедельник синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили "желтый" уровень тревоги в большинстве турецких провинций – 68 из 81, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей и снегопада. Власти Стамбула отменили занятия во всех школах в понедельник из-за непогоды.
"В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями будут отменены 10% рейсов 12 января", - говорится в сообщении управляющей воздушной гаванью компании HEAŞ.
Отмены затронули в основном внутренние рейсы, сообщили РИА Новости в аэропорту.
Согласно актуальному прогнозу синоптиков, снег в Стамбуле начнется после полуночи и продлится как минимум сутки.
В свою очередь в Стамбульском аэропорту к северу от города в понедельник отменены 54 рейса авиакомпании Turkish Airlines, сообщил представитель компании Яхъя Устюн.
Российским авиакомпаниям поручили резервировать самолеты на случай задержек
30 декабря 2025, 11:22
 
