В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения - 11.01.2026
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения - 11.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. | 11.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. В воскресенье в Краснодаре объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 9.00 мск, согласно действующему NOTAM. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Новости
21:24 11.01.2026
 
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости . Виталий Тимкив
Здание терминала международного аэропорта Краснодара
Здание терминала международного аэропорта Краснодара. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация.
В воскресенье в Краснодаре объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 9.00 мск, согласно действующему NOTAM. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
