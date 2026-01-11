В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

https://1prime.ru/20260111/samolet-866378377.html
2026-01-11T21:24+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. В воскресенье в Краснодаре объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 9.00 мск, согласно действующему NOTAM. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
