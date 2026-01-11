https://1prime.ru/20260111/samolet-866378377.html

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения - 11.01.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. | 11.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-11T21:24+0300

2026-01-11T21:24+0300

2026-01-11T21:24+0300

бизнес

краснодар

росавиация

общество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/19/862784040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_73b47694cf42b5066ca59d94f28cc8bd.jpg

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Краснодара, сообщает Росавиация. В воскресенье в Краснодаре объявили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. "Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 9.00 мск, согласно действующему NOTAM. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20251230/rezerv-866074744.html

краснодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, краснодар, росавиация, общество