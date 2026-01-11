https://1prime.ru/20260111/sheremetevo-866358734.html

В Шереметьево за сутки выдали более 10 тысяч сэндвичей

2026-01-11T01:21+0300

бизнес

здоровье

аэропорт шереметьево

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Более 10 тысяч сэндвичей и 43 тысяч бутылок воды было выдано пассажирам в "Шереметьево", аэропорт обслужил 506 рейсов и свыше 80 тысяч пассажиров 10 января с 00.00 по 22.00 мск, сообщили в воздушной гавани. "Фактически за 10 января в период с 00:00 до 22:00 мск аэропорт Шереметьево обеспечил выполнение 506 рейсов российских и зарубежных авиакомпаний... Чтобы облегчить период ожидания для пассажиров за прошедшие сутки Шереметьево совместно с авиакомпаниями оказывали всевозможные меры поддержки: организация и выдача бесплатного питания: более 10 000 сэндвичей и бутербродов в ассортименте, более 43 000 единиц бутилированной воды", - говорится в сообщении. Сейчас аэропорт работает без ограничений и в полном объеме обслуживает рейсы. Осуществляется бесперебойная обработка и выдача багажа пассажирам прибывших рейсов. В зонах его выдачи отсутствуют скопления пассажиров. Аэродромная служба "Шереметьево" за последние сутки 11 раз очищала взлетно-посадочные полосы, при этом обеспечивались попеременные взлеты и посадки самолетов. "Стоит особо отметить, что за прошедшие сутки с аэродрома Шереметьево было перемещено более 1,1 миллиона кубических метров снега – рекордный суточный объем за историю аэропорта", - сказано в пресс-релизе.

2026

Новости

