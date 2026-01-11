Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швеция инвестирует в свою ПВО около 1,6 миллиарда долларов - 11.01.2026
https://1prime.ru/20260111/shvetsiya-866373178.html
Швеция инвестирует в свою ПВО около 1,6 миллиарда долларов
2026-01-11T19:00+0300
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Швеция инвестирует около 1,6 миллиарда долларов в свою противовоздушную оборону, следует из заявления на сайте правительства страны. "Правительство решило, что шведские вооруженные силы расширят свои возможности противовоздушной обороны. Шведские вооруженные силы будут производить, тренировать и оснащать ряд подразделений в рамках будущей наземной противовоздушной обороны... Общая сумма инвестиций составляет приблизительно 15 миллиардов шведских крон (около 1,6 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в публикации на правительственном сайте. Отмечается, что первоначальный промышленный заказ запланирован на первую четверть 2026 года. В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
19:00 11.01.2026
 
Швеция инвестирует в свою ПВО около 1,6 миллиарда долларов

Швеция инвестирует около $1,6 миллиарда в свою противовоздушную оборону

Флаг Швеции
Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Швеция инвестирует около 1,6 миллиарда долларов в свою противовоздушную оборону, следует из заявления на сайте правительства страны.
"Правительство решило, что шведские вооруженные силы расширят свои возможности противовоздушной обороны. Шведские вооруженные силы будут производить, тренировать и оснащать ряд подразделений в рамках будущей наземной противовоздушной обороны... Общая сумма инвестиций составляет приблизительно 15 миллиардов шведских крон (около 1,6 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в публикации на правительственном сайте.
Отмечается, что первоначальный промышленный заказ запланирован на первую четверть 2026 года.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаг Швеции
Швеция выделит Украине 215 миллионов долларов, сообщил МИД страны
20 декабря 2025, 18:40
 
