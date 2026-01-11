https://1prime.ru/20260111/siyyarto-866366085.html

"Охвачена пламенем". Сийярто жестко высказался о войне с Россией

2026-01-11T13:20+0300

МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Франция и Великобритания рискуют оказаться в состоянии войны с Россией, если направят свои войска на украинскую территорию, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм. В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны", — сказал он во время речи на съезде правящей партии "Фидес".Он подчеркнул, что правительство Венгрии, возглавляемое Виктором Орбаном, стремится избежать реализации таких намерений. Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались вопросы, включая так называемые гарантии безопасности для Украины и возможность формирования многонациональных сил. По итогам саммита, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о принятии декларации, касающейся размещения войск в постсоветской стране после наступления мира. В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет рассматривать как законные военные цели любые иностранные войска, находящиеся на территории Украины. Президент также подчеркивал, что присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным даже после заключения мирного соглашения.

украина, петер сийярто, великобритания, виктор орбан, венгрия, кир стармер