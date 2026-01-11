Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Охвачена пламенем". Сийярто жестко высказался о войне с Россией - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/siyyarto-866366085.html
"Охвачена пламенем". Сийярто жестко высказался о войне с Россией
"Охвачена пламенем". Сийярто жестко высказался о войне с Россией - 11.01.2026, ПРАЙМ
"Охвачена пламенем". Сийярто жестко высказался о войне с Россией
Франция и Великобритания рискуют оказаться в состоянии войны с Россией, если направят свои войска на украинскую территорию, отметил министр иностранных дел и... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T13:20+0300
2026-01-11T13:20+0300
украина
петер сийярто
великобритания
виктор орбан
венгрия
кир стармер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_0:190:2965:1858_1920x0_80_0_0_9e935873acabe957260100500a09c8b8.jpg
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Франция и Великобритания рискуют оказаться в состоянии войны с Россией, если направят свои войска на украинскую территорию, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм. В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны", — сказал он во время речи на съезде правящей партии "Фидес".Он подчеркнул, что правительство Венгрии, возглавляемое Виктором Орбаном, стремится избежать реализации таких намерений. Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались вопросы, включая так называемые гарантии безопасности для Украины и возможность формирования многонациональных сил. По итогам саммита, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о принятии декларации, касающейся размещения войск в постсоветской стране после наступления мира. В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет рассматривать как законные военные цели любые иностранные войска, находящиеся на территории Украины. Президент также подчеркивал, что присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным даже после заключения мирного соглашения.
https://1prime.ru/20260110/makron-866356783.html
https://1prime.ru/20260111/peregovory-866360593.html
украина
великобритания
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/02/853257044_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b9f419667484019766e98463f7e4101c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, петер сийярто, великобритания, виктор орбан, венгрия, кир стармер
УКРАИНА, Петер Сийярто, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Виктор Орбан, ВЕНГРИЯ, Кир Стармер
13:20 11.01.2026
 
"Охвачена пламенем". Сийярто жестко высказался о войне с Россией

Сийярто: Франция и Британия рискуют спровоцировать войну с Россией

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Франция и Великобритания рискуют оказаться в состоянии войны с Россией, если направят свои войска на украинскую территорию, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм. В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны", — сказал он во время речи на съезде правящей партии "Фидес".
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Москва предупреждала". Во Франции унизили Макрона после слов об Украине
Вчера, 21:57
Он подчеркнул, что правительство Венгрии, возглавляемое Виктором Орбаном, стремится избежать реализации таких намерений.
Во вторник в Париже состоялась встреча на высшем уровне "коалиции желающих", где обсуждались вопросы, включая так называемые гарантии безопасности для Украины и возможность формирования многонациональных сил. По итогам саммита, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о принятии декларации, касающейся размещения войск в постсоветской стране после наступления мира.
В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет рассматривать как законные военные цели любые иностранные войска, находящиеся на территории Украины. Президент также подчеркивал, что присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным даже после заключения мирного соглашения.
Флаги США - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
"Переговоры бесполезны": в США сделали резкое заявление об Украине
05:39
 
УКРАИНАПетер СийяртоВЕЛИКОБРИТАНИЯВиктор ОрбанВЕНГРИЯКир Стармер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала