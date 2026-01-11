Снегопад, прошедший в Москве, вошел в пятерку сильнейших за 146 лет

https://1prime.ru/20260111/snegopad-866366669.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/90/842449015_0:184:2991:1866_1920x0_80_0_0_68c508da2e5b6b33ccceb853558c47a5.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Обрушившийся девятого января на Москву снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет метеорологических наблюдений, рассказали РИА Новости в Гидрометцентре РФ. "Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений и является третьим с начала 21 столетия", - сказали в Гидрометцентре. Синоптики отметили, что за сутки 9 января выпало 21,4 миллиметра осадков, что составляет 40% месячной нормы. "Был обновлен суточный рекорд количества осадков для девятого января - предыдущий 12,9 миллиметра в 1976 году. На метеостанции Тушино выпало 15 миллиметров, на метеостанции Балчуг – 19 миллиметров. В Московской области выпало от 15 до 26 миллиметров осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 30-38 сантиметров, по области - до 51 сантиметров на метеостанции Черусти", - сказали в Гидрометцентре. По данным ученых, за 146 лет наблюдений в зимний период в Москве отмечалось 24 случая снегопада с количеством осадков более 15 миллиметров, а повторяемость сильных снегопадов в Москве составляет один раз в 5-6 лет.
https://cdnn.1prime.ru/img/84244/90/842449015_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_4f1db3021318eaa1fc80d83d6a69703f.jpg
