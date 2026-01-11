https://1prime.ru/20260111/sotsfond-866359000.html

Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий

11.01.2026, ПРАЙМ

Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий

Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки,... | 11.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки, наибольшее число заявлений граждане подавали на получение единого пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "С 1 по 10 января 2026 года специалисты Соцфонда приняли решения по более чем 210 тысячам обращениям на различные выплаты, пособия, реабилитацию и услуги. Параллельно гражданам было предоставлено свыше 2 миллионов информационных услуг – справок, выписок и актуальных сведений", - говорится в сообщении. Отмечается, что Соцфонд в период зимних праздников принимал и обрабатывал поступающие заявления на получение социальных выплат и мер поддержки в том числе и по вступившим в силу с нового года изменениям. Так, большая часть обращений связана с единым пособием для семей с детьми и беременных женщин - за праздничные дни отделения фонда рассмотрели более 166 тысяч заявлений, поданных через "Госуслуги". "Особое внимание уделено поддержке и участников специальной военной операции. Специалисты уже приняли первые в этом году 123 заявления от ветеранов на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в центрах Соцфонда. При этом 115 участников СВО уже приступили к лечению, из них 47 обеспечены проездными билетами до центров и обратно – новым вариантом оплаты проезда, введенным с января", - добавили в сообщении. Кроме того, клиентские службы Соцфонда работали 5 января во всех регионах России. В этот день было решено 14 699 неотложных вопросов россиян.

