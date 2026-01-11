Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260111/sotsfond-866359000.html
Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий
Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий - 11.01.2026, ПРАЙМ
Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий
Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки,... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T03:00+0300
2026-01-11T03:00+0300
общество
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866359000.jpg?1768089615
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки, наибольшее число заявлений граждане подавали на получение единого пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда. "С 1 по 10 января 2026 года специалисты Соцфонда приняли решения по более чем 210 тысячам обращениям на различные выплаты, пособия, реабилитацию и услуги. Параллельно гражданам было предоставлено свыше 2 миллионов информационных услуг – справок, выписок и актуальных сведений", - говорится в сообщении. Отмечается, что Соцфонд в период зимних праздников принимал и обрабатывал поступающие заявления на получение социальных выплат и мер поддержки в том числе и по вступившим в силу с нового года изменениям. Так, большая часть обращений связана с единым пособием для семей с детьми и беременных женщин - за праздничные дни отделения фонда рассмотрели более 166 тысяч заявлений, поданных через "Госуслуги". "Особое внимание уделено поддержке и участников специальной военной операции. Специалисты уже приняли первые в этом году 123 заявления от ветеранов на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в центрах Соцфонда. При этом 115 участников СВО уже приступили к лечению, из них 47 обеспечены проездными билетами до центров и обратно – новым вариантом оплаты проезда, введенным с января", - добавили в сообщении. Кроме того, клиентские службы Соцфонда работали 5 января во всех регионах России. В этот день было решено 14 699 неотложных вопросов россиян.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия
Общество , Экономика, РОССИЯ
03:00 11.01.2026
 
Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат и пособий

Соцфонд назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Социальный фонд России за прошедшие праздничные дни с 1 по 10 января назначил россиянам более 210 тысяч выплат, пособий и мер государственной поддержки, наибольшее число заявлений граждане подавали на получение единого пособия, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.
"С 1 по 10 января 2026 года специалисты Соцфонда приняли решения по более чем 210 тысячам обращениям на различные выплаты, пособия, реабилитацию и услуги. Параллельно гражданам было предоставлено свыше 2 миллионов информационных услуг – справок, выписок и актуальных сведений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Соцфонд в период зимних праздников принимал и обрабатывал поступающие заявления на получение социальных выплат и мер поддержки в том числе и по вступившим в силу с нового года изменениям. Так, большая часть обращений связана с единым пособием для семей с детьми и беременных женщин - за праздничные дни отделения фонда рассмотрели более 166 тысяч заявлений, поданных через "Госуслуги".
"Особое внимание уделено поддержке и участников специальной военной операции. Специалисты уже приняли первые в этом году 123 заявления от ветеранов на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в центрах Соцфонда. При этом 115 участников СВО уже приступили к лечению, из них 47 обеспечены проездными билетами до центров и обратно – новым вариантом оплаты проезда, введенным с января", - добавили в сообщении.
Кроме того, клиентские службы Соцфонда работали 5 января во всех регионах России. В этот день было решено 14 699 неотложных вопросов россиян.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала