В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ

2026-01-11T11:22+0300
2026-01-11T11:22+0300
технологии
мтс
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Потребность в специалистах по ИИ в России опережает рост рынка искусственного интеллекта - он требует все больше кадров по мере того, как нейросети внедряются в бизнес-процессы, а компании переходят от пилотных проектов к их промышленной эксплуатации, рассказала РИА Новости HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман. "Рост потребности в ИИ-кадрах действительно опережает рост самого ИИ-рынка по нескольким причинам. ИИ масштабируется не как продукт, а как инфраструктура. Один и тот же рынок требует всё больше людей по мере того, как ИИ внедряется в существующие бизнес-процессы, а не только при создании новых продуктов. Переходы от пилотных проектов к промышленной эксплуатации требуют поддержки, адаптации, сопровождения и обучения пользователей, настройки моделей и процессов", - рассказала Зальцман. Она объяснила, что внедрение ИИ в компании из разных секторов - банки, телеком, промышленность, ритейл, медицина, госсектор - формирует спрос на один и тот же пул специалистов. "Вопрос уже не в одном конкретном рынке, а в том, что практически все индустрии в один момент захотели одних и тех же людей", - добавила Зальцман. Искусственный интеллект требует специалистов на каждом этапе - рынку нужны продакт-менеджеры в ИИ, дата-инженеры, архитекторы ИИ-моделей, специалисты по внедрению и эксплуатации решений. "По нашим исследованиям существует большой разрыв. На одного реально востребованного специалиста приходится 3–4 человека с формальным обучением, но без практики, без опыта работы с данными, без понимания бизнеса и продукта. Эти люди требуют больших инвестиций времени и ресурсов для дообучения", - отметила эксперт. Большую точку напряжения создает и нехватка преподавателей, компетентных в этом сегменте. "Но появляются гибридные модели: привлечение практиков из индустрии в вузы, совместные программы университетов и компаний, корпоративные магистратуры и треки. В таких моделях меняется и роль преподавателя: он становится не просто носителем знаний, а фасилитатором, ментором и наставником, работающим с реальными кейсами", - добавила Зальцман.
технологии, мтс
Технологии, МТС
11:22 11.01.2026
 
В МТС рассказали, почему в России не хватает специалистов по ИИ

Зальцман: потребность в специалистах по ИИ в России опережает рост рынка

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
Искусственный интеллект. Архивное фото
© Unsplash/Steve Johnson
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Потребность в специалистах по ИИ в России опережает рост рынка искусственного интеллекта - он требует все больше кадров по мере того, как нейросети внедряются в бизнес-процессы, а компании переходят от пилотных проектов к их промышленной эксплуатации, рассказала РИА Новости HR-директор MWS AI (входит в МТС Web Services) Анастасия Зальцман.
"Рост потребности в ИИ-кадрах действительно опережает рост самого ИИ-рынка по нескольким причинам. ИИ масштабируется не как продукт, а как инфраструктура. Один и тот же рынок требует всё больше людей по мере того, как ИИ внедряется в существующие бизнес-процессы, а не только при создании новых продуктов. Переходы от пилотных проектов к промышленной эксплуатации требуют поддержки, адаптации, сопровождения и обучения пользователей, настройки моделей и процессов", - рассказала Зальцман.
Она объяснила, что внедрение ИИ в компании из разных секторов - банки, телеком, промышленность, ритейл, медицина, госсектор - формирует спрос на один и тот же пул специалистов. "Вопрос уже не в одном конкретном рынке, а в том, что практически все индустрии в один момент захотели одних и тех же людей", - добавила Зальцман.
Искусственный интеллект требует специалистов на каждом этапе - рынку нужны продакт-менеджеры в ИИ, дата-инженеры, архитекторы ИИ-моделей, специалисты по внедрению и эксплуатации решений.
"По нашим исследованиям существует большой разрыв. На одного реально востребованного специалиста приходится 3–4 человека с формальным обучением, но без практики, без опыта работы с данными, без понимания бизнеса и продукта. Эти люди требуют больших инвестиций времени и ресурсов для дообучения", - отметила эксперт.
Большую точку напряжения создает и нехватка преподавателей, компетентных в этом сегменте. "Но появляются гибридные модели: привлечение практиков из индустрии в вузы, совместные программы университетов и компаний, корпоративные магистратуры и треки. В таких моделях меняется и роль преподавателя: он становится не просто носителем знаний, а фасилитатором, ментором и наставником, работающим с реальными кейсами", - добавила Зальцман.
 
