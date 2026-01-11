https://1prime.ru/20260111/ssha-866359098.html
США в октябре резко сократили импорт золота и серебра из ЕС
2026-01-11T03:57+0300
экономика
мировая экономика
промышленность
сша
ес
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. США в октябре 2025 года заметно сократили импорт золота и серебра из ЕС по сравнению с сентябрем, обратило внимание РИА Новости, изучив американскую торговую статистику.
Так, поставки золота на американский рынок ЕС уменьшил в 2,6 раза - до 16,9 миллиона долларов. Согласно данным статистики, это минимум с июля 2025 года.
А экспорт серебра в США из ЕС просел еще заметнее - в 18 раз, до 4,3 миллиона долларов.
При этом ЕС не входит в число крупнейших поставщиков этих драгоценных металлов на американский рынок: в октябре на ЕС пришлось чуть более 1% американского импорта серебра и менее 1% - золота.
2026
