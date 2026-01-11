https://1prime.ru/20260111/ssha-866370411.html

Поведение США угрожает безопасности всего мира, заявил глава МИД Кубы

мировая экономика

сша

куба

николас мадуро

мид

дональд трамп

венесуэла

общество

оон

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 янв - ПРАЙМ. Закон и справедливость - на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира, заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльские нефть и деньги. Кроме того, он настоятельно рекомендовал кубинским властям заключить сделку, "пока не стало слишком поздно". "Закон и справедливость - на стороне Кубы. США ведут себя как преступный и неконтролируемый гегемон, угрожающий миру и безопасности не только на Кубе и в этом полушарии, но и во всем мире", - отметил глава МИД. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

сша

куба

венесуэла

2026

мировая экономика, сша, куба, николас мадуро, мид, дональд трамп, венесуэла, общество , оон