Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны - 11.01.2026
Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны
Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны - 11.01.2026, ПРАЙМ
Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T18:54+0300
2026-01-11T18:54+0300
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности. "Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови", - написал кубинский лидер в соцсети X.
18:54 11.01.2026
 
Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны

Президент Кубы Диас-Канель: страна готова защищаться до последний капли крови

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель
Президент Кубы Мигель Диас-Канель. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности.
"Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови", - написал кубинский лидер в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Куба больше не будет получать нефть и деньги от Венесуэлы, заявил Трамп
