Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови. | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T18:54+0300
2026-01-11T18:54+0300
2026-01-11T18:54+0300
общество
сша
куба
дональд трамп
в мире
МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности. "Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови", - написал кубинский лидер в соцсети X.
сша
куба
