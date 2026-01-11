https://1prime.ru/20260111/ssha-866372946.html

Куба готова защищаться до последний капли крови, заявил президент страны

2026-01-11T18:54+0300

МОСКВА, 11 янв – ПРАЙМ. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что его страна подвергается нападениям США на протяжении 66 лет и готова защищаться до последней капли крови. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Куба больше не будет получать венесуэльскую нефть в качестве компенсации за услуги в сфере безопасности. "Куба не нападает, она подвергается нападениям со стороны США на протяжении 66 лет. Она не представляет угрозы. Она готовится, чтобы защищать Родину до последней капли крови", - написал кубинский лидер в соцсети X.

