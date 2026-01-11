Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США требуют от посла Украины объяснить видео с жалобами на захват церквей - 11.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260111/ssha-866374243.html
В США требуют от посла Украины объяснить видео с жалобами на захват церквей
В США требуют от посла Украины объяснить видео с жалобами на захват церквей - 11.01.2026, ПРАЙМ
В США требуют от посла Украины объяснить видео с жалобами на захват церквей
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в США Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан... | 11.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-11T19:38+0300
2026-01-11T19:38+0300
украина
сша
ватикан
упц
сбу
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в США Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан западной Украины с жалобами на захват церквей и преследования. Ранее Луна пообещала добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников за захват церквей и заявила, что в связи с этим обратится к Ватикану. По её словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин на западной Украине с просьбой о защите и отметила, что "незаконное изъятие" церквей должно прекратиться. "Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчёт других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я была бы рада организовать встречу с вами и с ними. Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания", - написала конгрессвумен в соцсети Х, обращаясь к Стефанишиной. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://1prime.ru/20250909/upts-862035684.html
украина
сша
ватикан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, ватикан, упц, сбу, в мире
УКРАИНА, США, ВАТИКАН, УПЦ, СБУ, В мире
19:38 11.01.2026
 
В США требуют от посла Украины объяснить видео с жалобами на захват церквей

Конгрессвумен Луна потребовала от посла Украины объяснений из-за жалоб на захват церквей

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в США Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан западной Украины с жалобами на захват церквей и преследования.
Ранее Луна пообещала добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников за захват церквей и заявила, что в связи с этим обратится к Ватикану. По её словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин на западной Украине с просьбой о защите и отметила, что "незаконное изъятие" церквей должно прекратиться.
"Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчёт других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я была бы рада организовать встречу с вами и с ними. Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания", - написала конгрессвумен в соцсети Х, обращаясь к Стефанишиной.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
На Украине задержали иеромонаха Киево-Печерской лавры УПЦ, сообщили в СПЖ
9 сентября 2025, 22:43
 
УКРАИНАСШАВАТИКАНУПЦСБУВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала