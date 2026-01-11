В США требуют от посла Украины объяснить видео с жалобами на захват церквей
Конгрессвумен Луна потребовала от посла Украины объяснений из-за жалоб на захват церквей
Флаг Украины
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна потребовала от посла Украины в США Ольги Стефанишиной объяснений из-за видеообращения православных христиан западной Украины с жалобами на захват церквей и преследования.
Ранее Луна пообещала добиваться привлечения к ответственности украинских чиновников за захват церквей и заявила, что в связи с этим обратится к Ватикану. По её словам, она получила видеообращение от православных христиан из села Кузьмин на западной Украине с просьбой о защите и отметила, что "незаконное изъятие" церквей должно прекратиться.
"Можете ли вы прокомментировать это видео? Или как насчёт других православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я была бы рада организовать встречу с вами и с ними. Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошим делом. Как и оправдания", - написала конгрессвумен в соцсети Х, обращаясь к Стефанишиной.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.