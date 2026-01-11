https://1prime.ru/20260111/ssha-866376115.html

СМИ: Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране

СМИ: Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране - 11.01.2026

СМИ: Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона, сообщает телеканал CNN... | 11.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп не рассматривает вариант размещения военного контингента в Иране в рамках возможной интервенции Вашингтона, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника из Белого дома. Ранее газета New York Times писала, что Трампу доложили о возможных вариантах атаки против Ирана на фоне протестов в стране и он всерьез раздумывает над одобрением ударов. "Варианты, которые рассматривает президент (Трамп - ред.), не включают в себя размещение военного контингента на территории Ирана", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на официальное лицо из Белого дома. Ранее Трамп предупредил власти Ирана о последствиях, к которым может привести гибель протестующих. В субботу американский президент заявил о готовности США "помочь" Ирану. Также в субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. Он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США вмешаться в ситуацию в Иране. С 8 января, после призывов со стороны Пехлеви, в Иране активизировались протестные шествия. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на фоне этих заявлений подчеркивал, что внутренние дела каждой страны касаются только ее самой и никто не имеет права вмешиваться и определять, что ей делать. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал протестующим в стране решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.

