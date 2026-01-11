https://1prime.ru/20260111/ssha-866376316.html
Дмитриев объяснил, почему Стармер хочет заблокировать X
Дмитриев объяснил, почему Стармер хочет заблокировать X
2026-01-11T20:29+0300
2026-01-11T20:29+0300
2026-01-11T20:29+0300
финансы
банки
сша
великобритания
кир стармер
дональд трамп
кирилл дмитриев
рфпи
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он ответил на свой пост от 4 августа 2025 года с видео, где Стармер говорит о том, что не хочет переизбрания Трампа на пост президента США. В четверг Стармер заявил о готовности запретить социальную сети американского миллиардера Илона Маска X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
https://1prime.ru/20251209/larri--865355795.html
сша
великобритания
