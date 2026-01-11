Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260111/ssha-866376316.html
2026-01-11T20:29+0300
2026-01-11T20:29+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X. Так он ответил на свой пост от 4 августа 2025 года с видео, где Стармер говорит о том, что не хочет переизбрания Трампа на пост президента США. В четверг Стармер заявил о готовности запретить социальную сети американского миллиардера Илона Маска X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
20:29 11.01.2026
 
Дмитриев объяснил, почему Стармер хочет заблокировать X

Дмитриев: соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, потому что из нее можно понять, как сильно британский премьер настроен против президента США Дональда Трампа, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Одна из ключевых причин, почему Стармер хочет заблокировать X, это потому что X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он ответил на свой пост от 4 августа 2025 года с видео, где Стармер говорит о том, что не хочет переизбрания Трампа на пост президента США.
В четверг Стармер заявил о готовности запретить социальную сети американского миллиардера Илона Маска X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Кот Ларри - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Кот Ларри объяснил свой отказ зайти с Зеленским и Стармером в резиденцию
9 декабря 2025, 11:49
 
