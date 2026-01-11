https://1prime.ru/20260111/ssha-866382376.html

Симоньян рассказала о смене "вывески эпохи" в мире из-за США

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Смена "вывески эпохи" произошла в мире в результате действий президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, считает главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Примерно каждые 200-300 лет происходит даже не смена эпох, а смена вывесок эпох", - сказала Симоньян в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она добавила, что в прошлый раз вывеска менялась после Второй мировой войны. "Что там было написано? "Права человека", "свобода слова", "уважение к меньшинствам". Представляете, как сейчас в Венесуэле над этим ржут сквозь слезы, над всеми этими вывесками?" - задала вопрос Симоньян. Новое название эпохи главный редактор охарактеризовала фразой из басни русского писателя Ивана Крылова. "Вот, начиная с этого года, эпоха у нас называется вот так: "Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать". Можно сказать, что так ее назвал Дональд Трамп, лидер так называемого "свободного мира", - подчеркнула Симоньян. США в ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро действовали в полном соответствии с новой вывеской, преследуя свои интересы, уточнила главный редактор. "Конечно, я ни в коем случае не говорю, что я это одобряю", - отметила Симоньян. Главный редактор добавила, что Россия никогда не играла в "лицемерную вывесочку". "Мы всегда говорили, что мы отстаивали и отстаиваем свои интересы", - заключила Симоньян. Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.

